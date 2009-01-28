Из-под Хорошковского выдернули один стул
13:45, 28 января 2009Политика
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О решении сообщил Ехануров
|Юрий ЕХАНУРОВ
Как передает корреспондент УНИАН, о принятии такого решения журналистам сообщил министр обороны Юрий ЕХАНУРОВ.
Как сообщал УНИАН, 24 декабря 2007 г. Кабинет министров Украины назначил В.ХОРОШКОВСКОГО председателем Государственной таможенной службы Украины.
Сегодня, 28 января, Президент своим указом назначил В.ХОРОШКОВСКОГО первым заместителем председателя Службы безопасности Украины.
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