Президент Кипра подтвердил позицию о сохранении санкций ЕС против России

Президент Республики Кипр Никос Анастасиадис подтвердил неизменность позиции в отношении санкционного режима ЕС против России.

Об этом он заявил на встрече с президентом Украины Петром Порошенко, которая состоялась сегодня на Мальте, сообщили УНИАН в пресс-службе главы Украинского государства.

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Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия и сотрудничества в рамках международных организаций.

Анастасиадис с теплотой вспомнил свой визит в Украину, который состоялся в декабре 2015 года, и возобновил приглашение Порошенко посетить Кипр.

Отдельное внимание было уделено противодействию российской агрессии на Донбассе.

Стороны обсудили вопросы сохранения существующего режима санкций ЕС в отношении Российской Федерации как эффективного инструмента обеспечения полной имплементации Минских договоренностей и восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины.

Анастасиадис подтвердил неизменность позиции в отношении санкционного режима ЕС против России.