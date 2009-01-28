Наливайченко рассказал, чем загрузит Хорошковского

В Службе безопасности Украины положительно оценивают решение Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о назначении Валерия ХОРОШКОВСКОГО заместителем председателя СБУ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СБУ со ссылкой на слова временно исполняющего обязанности председателя СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКО, «решение Президента о назначении В.ХОРОШКОВСКОГО заместителем председателя СБУ кардинально усиливает борьбу с коррупцией и контрабандой, которая является приоритетом в деятельности СБУ».

Кроме того, в пресс-службе отметили, что такое кадровое решение будет способствовать минимизации последствий мирового экономического кризиса в Украине.

По данным пресс-службы, в новой должности В.ХОРОШКОВСКИЙ будет отвечать за организацию работы СБУ по защите экономической безопасности государства и борьбу с легализацией грязных денег.

До назначения В.ХОРОШКОВСКОГО это направление работы курировал Олег СКЛЯР.

Как сообщал УНИАН, 24 декабря 2007 г. Кабинет министров Украины назначил В.ХОРОШКОВСКОГО председателем Государственной таможенной службы Украины.

Сегодня, 28 января, Президент своим указом назначил В.ХОРОШКОВСКОГО первым заместителем председателя Службы безопасности Украины.