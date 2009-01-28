Криль считает, что Тимошенко не прошла испытание

Партия “Единый центр” призывает правительство Юлии ТИМОШЕНКО уйти в отставку из-за просчетов в экономической политике.

Об этом сообщает пресс-служба партии со ссылкой на заявление лидера “Единого центра” Игоря КРИЛЯ.

"Кризис для правительств большинства государств мира стал испытанием на профессиональность и ответственность. В тех странах, где правительства не смогли адекватно отреагировать на вызовы, они подали в отставку", – заявил И.КРИЛЬ.

Политик напомнил, что еще в декабре в отставку подало правительство Бельгии, а вчера - Исландии. "Это является ярким примером одного из главных правил функционирования демократической власти - за свои просчеты нужно отвечать. К сожалению, от нашего правительства такого ожидать не стоит. Несмотря на то, что экономический кризис у нас разворачивается самыми быстрыми темпами в мире, Ю.ТИМОШЕНКО обвиняет кого угодно, только не себя", – отметил депутат.

По его мнению, именно из-за желания избежать ответственности за крах украинской экономики премьер инициировала конфликт вокруг председателя НБУ. "Безответственность украинского правительства очень хорошо видна в сравнении с его европейскими коллегами. Они идут в отставку, если допустили ошибки, а у нас развал экономики выливается только в шквал новых пресс-конференций, самовосхвалений и поисков, на кого бы свалить вину за свой провал", – отметил лидер “Единого центра”.