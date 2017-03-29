Парубий назвал обстрел Генконсульства Польши попыткой разрушить "международную антипутинскую коалицию"

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий подчеркивает, что обстрел Генерального консульства Польши в Луцке - это провокация врага, которая призвана рассорить украинский и польский народы.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Я только что вернулся из Варшавы, где принимал участие в VIII сессии Межпарламентской ассамблеи Украины, Польши и Литвы. Мы активизировали международное сотрудничество по линии Балто-Черноморского союза», - отметил спикер и добавил: «Мы противостоим российскому агрессору бок о бок с нашими польскими друзьями».

Парубий заметил, что накануне в Варшаве с главами парламентов Польши и Литвы было запланировано осуществить совместные визиты в Вашингтон и Брюссель с требованием продления санкций против международного преступника - путинской России - и более активной поддержки Украины».

Читайте такжеПорошенко и Дуда: Никакие провокации не должны влиять на дружественные отношения Украины и Польши

Спикер призвал правоохранительные органы незамедлительно расследовать обстоятельства обстрела и наказать нападавших. "Призываю также немедленно усилить охрану дипломатических учреждений по всей территории Украины", - подчеркнул он.

Председатель парламента также добавил, что, "очевидно, что враг своими мелкими провокациями будет пытаться разрушить международную антипутинскую коалицию государств свободного мира".

Как сообщал УНИАН, в ночь на 29 марта на четвертом этаже административного здания Генерального консульства Польши в Луцке произошел взрыв. В Службе безопасности Украины заявили, что, по предварительным данным, причиной стал выстрел из гранатомета РПГ-26. Жертв в результате взрыва нет.

По факту инцидента открыто производство по статье «террористический акт».

Президент Украины поручил правоохранителям срочно принять все меры для расследования обстрела Генконсульства. Также глава государства поручил усилить охрану иностранных дипломатических учреждений для предотвращения возможных провокаций.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил возмущение провокацией против Генконсульства. "Это подлость от тех, кто против нашей дружбы с Республикой Польша. Делаем все, чтобы виновные были наказаны", - подчеркнул он.

Посол Украины в Польше Андрей Дещица в связи с инцидентом посетил Министерство иностранных дел Польши.