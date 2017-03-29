Петренко: Если руководство НАПК не уйдет в отставку добровольно, их отправит в отставку Рада

Министр юстиции Украины Павел Петренко заявляет, что если руководство Национального агентства по предотвращению коррупции не уйдет в отставку добровольно, то это может быть осуществлено через изменения в законодательство.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга после заседания правительства.

"Легальный способ отправки в отставку данных лиц, если они добровольно это не сделают, будет оперативное принятие в парламенте изменений в закон, который определит новую структуру руководящих органов НАПК и запустит процесс назначения через конкурс фактически нового руководства НАПК", - пояснил министр, комментируя заявление председателя НАПК Натальи Корчак, что она не собирается в отставку.

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На уточняющий вопрос, будут ли менять состав всего НАПК или только руководства, Петренко сказал, что работа государственных служащих, которые там работают, будет оценена новым руководством.

"Речь идет о переформатировании структуры руководящего органа. То есть, это должно быть единоличное руководство", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства призвал всех членов НАПК уйти в отставку из-за неспособности организовать работу Единого реестра электронных деклараций.

Вторая волна электронного декларирования заканчивается 31 марта, а за умышленное непредставление декларации предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

Председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталья Корчак заявила, что не уйдет в отставку.

"Есть просто нежелание, чтобы наш орган работал", - утверждает она.