Петренко: Если руководство НАПК не уйдет в отставку добровольно, их отправит в отставку Рада
Петренко считает, что после переформатирования структуры НАПК там должно быть введено единоличное руководство.
Министр юстиции Украины Павел Петренко заявляет, что если руководство Национального агентства по предотвращению коррупции не уйдет в отставку добровольно, то это может быть осуществлено через изменения в законодательство.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга после заседания правительства.
"Легальный способ отправки в отставку данных лиц, если они добровольно это не сделают, будет оперативное принятие в парламенте изменений в закон, который определит новую структуру руководящих органов НАПК и запустит процесс назначения через конкурс фактически нового руководства НАПК", - пояснил министр, комментируя заявление председателя НАПК Натальи Корчак, что она не собирается в отставку.
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На уточняющий вопрос, будут ли менять состав всего НАПК или только руководства, Петренко сказал, что работа государственных служащих, которые там работают, будет оценена новым руководством.
"Речь идет о переформатировании структуры руководящего органа. То есть, это должно быть единоличное руководство", - сказал он.
Как сообщал УНИАН, ранее сегодня премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства призвал всех членов НАПК уйти в отставку из-за неспособности организовать работу Единого реестра электронных деклараций.
Вторая волна электронного декларирования заканчивается 31 марта, а за умышленное непредставление декларации предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.
Председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталья Корчак заявила, что не уйдет в отставку.
"Есть просто нежелание, чтобы наш орган работал", - утверждает она.