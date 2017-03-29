Проблемы с сайтом НАПК: глава агентства отказывается уходить в отставку

Председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталья Корчак заявлила, что не уйдет в отставку. Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала журналистам, когда вышла из зала, где проходит заседание правительства.

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"Не пойду я в отставку. А почему я должна уходить в отставку? Это не вопрос денег, потому что эти нервы, которые кладутся на эту систему, не стоят этих денег. А эти деньги - это то, что перечисляется в пределах тех средств, которые указаны в законе", -сказала она.

"Вопрос не в этом, вопрос в другом, есть просто нежелание, чтобы наш орган работал", - подчеркнула Корчак.

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал всех членов НАПК уйти в отставку.