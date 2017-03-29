Правительство не имеет права увольнять членов НАПК – Петренко

Правительство не имеет права увольнять членов НАПК, в соответствии с законодательством. Об этом заявил министр юстиции Павел Петренко, пишет УП.

Ведь, согласно закону, НАПК является независимым органом, а члены НАПК назначаются на должность Кабинетом Министров сроком на четыре года по результатам конкурса.

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«Согласно закону, правительство не имеет полномочий увольнять этих лиц (членов НАПК - ред.), поэтому полагаемся на их добрую волю", - сказал он.

Отмечается, что при этом, по закону, члена НАПК можно уволить в случае назначения или избрания на другую должность, достижения шестидесяти пяти лет; невозможности исполнять полномочия по состоянию здоровья; обретение законной силы обвинительным приговором суда относительно него; прекращения им гражданства Украины или выезда на постоянное проживание за пределы Украины; подачи заявления об увольнении с должности по собственному желанию; отказа от принятия присяги государственного служащего; смерти.

Также причиной для увольнения может быть вступления в законную силу решения суда, которым установлено систематическое нарушение требований настоящего Закона, если соответствующие нарушения не содержат признаков преступления.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Владимир Гройсман посоветовал всем членам Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции уйти в отставку.

"Я вам советую всем просто собраться сегодня, написать заявления и уйти в отставку", - сказал Гройсман.

С приближением 31 марта, даты окончания второго этапа подачи электронных деклараций, сайт Нацагентства по предотвращению коррупции перестал выдерживать нагрузку. По соцсетям распространяются сообщения от чиновников, которые не могут заполнить декларации из-за технических проблем.