Даже не покраснел: Лавров заявил, что Россия - мирная страна без территориальных претензий к соседям

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия - мирная страна без территориальных претензий к соседям. Об этом он заявил в интервью "Аргументы и факты".

"Россия – мирное государство. У нас нет территориальных притязаний по отношению к соседям. Заинтересованы, чтобы нас окружали благополучные, процветающие страны, с которыми мы бы выстраивали партнерские отношения в духе добрососедства", - заявил Лавров.

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Кроме того, он в очередной раз обвинил Украину в невыполнении минских соглашений. Лавров считает, что "долгосрочное решение проблем, связанных с глубоким кризисом в Украине, можно найти только политико-дипломатическим путем".

Ранее Лавров заявил, что не видит «никаких проблем» с захватом украинских предприятий на оккупированном Донбассе учитывая Минские договоренности.

Кроме того, появилась информация о том, что Россия стягивает современные танки к границе с Украиной.