Россия стягивает современные танки к границе с Украиной - СМИ

В Ростовской области, вблизи границы с Украиной замечены десятки российских танков. Соответствующее видео на своем YоuTube-канале опубликовало агентство Reuters.

В описании под видео говорится, что очевидец видел десятки современных танков, прибывающих на железнодорожный вокзал в Покровском, что на юге Ростовской области.

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Напомним, территорию "ДНР" посетила "рабочая группа" из Москвы, которая изучала финансово-экономическую и социальную ситуацию на "национализированных" предприятиях.

Российскими специалистами было рекомендовано руководителям "национализированных" предприятий с целью принятия превентивных мер по недопущению возможного социального взрыва более оперативно направлять информацию о ситуации в трудовых коллективах, рассказал рассказал координатор группы "Информационный сопротивление" Дмитрий Тымчук.