Лавров не видит "никаких проблем" в захвате украинских предприятий на оккупированном Донбассе

Руководитель МИД России Сергей Лавров заявил, что не видит «никаких проблем» с захватом украинских предприятий на оккупированном Донбассе учитывая Минские договоренности.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на пресс-конференции в Москве.

«Ни транспортная блокада, ни экономическая блокада не допускаются Минскими соглашениями. Наоборот, Минские соглашения предусматривают восстановление единого экономического, транспортного, инфраструктурного пространства еще до того, как будет достигнуто политическое урегулирование», - сказал Лавров.

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По его словам, правительство Украины оказалось бессильным перед организаторами блокады.

Пр этом Лавров заявил, что это противоречит Минску-2 и обязательством украинской власти и «обязательством покровителей этого правительства, прежде всего наших партнеров по «нормандской формата» – Францию и Германию».

«В таких условиях руководство провозглашенных Донецкой и Луганской республик вряд ли имело какой-то иной выход для того, чтобы обеспечить дальнейшее функционирование предприятий. Это связано и с сохранением рабочих мест, это связано с необходимостью продукцию не только производить, но и продавать с тем, чтобы выплачивать зарплаты. В ситуации, когда украинское правительство не имеет возможности обеспечить нормальное функционирование этих промышленных предприятий... поэтому я не вижу никаких проблем в действиях «ДНР» и «ЛНР» учитывая Минские договоренности», - заявил Лавров.

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При этом Лавров не ответил на вопрос, Россия будет способствовать переориентации этих заводов на рынок РФ.

Как сообщалось, главари «ДНР» и «ЛНР» заявили, что с 1 марта в связи с блокадой вводят так называемое "внешнее управление" на всех работающих на временно оккупированных территориях Донбасса украинских предприятиях.

Отмечается, что для контроля за «переходом» предприятий украинской юрисдикции под так называемое управление в «ДНР» и «ЛНР» созданы специальные штабы».