Стало известно, когда суд начнет рассмотрение дела о незаконной передаче Сухолучья Януковичу

Как сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко в Facebook, Шевченковский райсуд Киева 13 апреля начнет рассмотрение по существу уголовного производства в отношении группы лиц, которые незаконно передали в собственность экс-президента Виктора Януковича угодья в урочище "Сухолучье" в Киевской области.

«Шевченковский районный суд Киева назначил на 13 апреля слушания по существу дела о незаконной передаче в собственность экс-президента Виктора Януковича угодья в урочище "Сухолучье" в Киевской области площадью 17,48 га», - сообщил он.

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Луценко напомнил, что 15 июня 2016 года Департамент спецрасследований ГПУ направил в суд обвинительный акт в отношении 18 человек, среди которых бывшая глава Киевской ОГА Вера Ульянченко, а также директор Днепровско-Тетеревского государственного лесоохотничьего хозяйства Николай Гордийчук, помощник премьер-министра (2007 год) Николай Коломиец, директор ООО "Дом Лесника" Юрий Булава и другие.

Их обвиняют в злоупотреблении служебным положением и хищении имущества при передаче земельного участка лесного фонда общей площадью 17,48 га Днепровско-Тетеревского лесопромышленного хозяйства на территории Сухолучского сельского совета Вышгородского района Киевской области.

Как сообщал УНИАН, по информации Генпрокуратуры, производство открыто по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой).

Санкцией статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы до 12 лет с конфискацией имущества. Стоимость переданного ООО "Дом Лесника" участка составляет более 22 млн грн.