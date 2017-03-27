В Кремле не видят "перспектив" для встречи лидеров "нормандской четверки"

В Кремле заявили, что не видят «перспектив» для встречи лидеров стран «нормандской четверки». Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом объявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«По крайней мере, нам не известно о каких-либо перспективах, которые могли бы помочь обеспечить какое-то продвижение вперед», - добавил Песков, отвечая на просьбу уточнить, нет ли необходимости в проведении такой встречи сейчас.

«Ситуация пока, к сожалению, не богата какими-то позитивными подвижками. Наверное, даже не нуждается в комментариях полное бездействие украинской стороны в русле имплементации Минских договоренностей. Пока ситуация в плане реализации Минских договоренностей достаточно плачевная. И сама обстановка, собственно, в Украине достаточно, скажем так, нестабильная, и она изрядно деградировала», - утверждает Песков.

Ранее представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по вопросам урегулирования ситуации на Донбассе, экс-президент Украины Леонид Кучма сказал, что считает необходимым проведение встречи лидеров стран «нормандской четверки» (Украина, Германия, Франция, Россия).