Тимошенко: страна скоро начнет выходить из кризиса

Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко заявляет, что в скором времени страна начнет выходить из состояния экономического кризиса.

"Те показатели, которые мы сегодня имеем и на металлургическом рынке, и на рынке зерна, на других рынках, говорит о том, что потихоньку начинает ослабевать кризис, и начинают возрождаться мировые рынки, на которых мы может сбывать нашу продукцию", - сказала она в понедельник вечером в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

Металлургия, аграрный комплекс, а также химическая промышленность и строительство более всего пострадали на Украине от экономического кризиса. При этом они являлись основными факторами роста экономики, а металлургия также является одним из главных наполнителей государственного бюджета, напоминает РИА “Новости”.

Тимошенко привела в пример прошлогодний рекордный, по ее словам, “не только для времен независимой Украины, но и для СССР”, урожай зерновых, который из-за кризиса, “не то, что по низкой цене, а вообще некому было продавать”. И вот теперь рынок оживился, зерно стало продаваться, и на эти доходы будут поддержаны и агропроизводители, и наполнение бюджета.

По словам Тимошенко, несмотря на трудности, правительство выполнит бюджет в январе. "Бюджет по январю выполним - ничего не нарушим", - заявила премьер и заверила, что будут выплачены все пенсии, помощи, льготы и т.п.

Тимошенко вновь заявила, что высокий курс доллара тормозит украинскую экономику. В условиях кризиса Нацбанк должен снизить процентную ставку, как это делают в других странах.