"Не буду даже думать": вдова Вороненкова сообщила об усиленной охране и отказе выяснять детали убийства

Жена убитого экс-депутата российской Госдумы Дениса Вороненкова Мария Максакова сообщила, что не будет выстраивать версий о том, кто убил ее мужа и рассказала, что ей уже усилили охрану. Об этом пишет "Медуза".

"Не буду даже думать, кто это сделал, кто это заказал и выполнил. Ничто мне его не вернет. Понятно, что правоохранительные органы будут этим заниматься, это их работа. А я буду думать о том, что у меня есть мальчик, которому 11 месяцев. И ради своей любви к Денису я лично не собираюсь вообще ничего делать. Я не знаю; может быть, это неправильно. Но они у меня его уже отобрали. И что бы я ни делала, я его не верну", - сказала она.

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Максакова также сообщила, что сейчас ее возят на бронированной машине.

"Охрана у Дениса была, но не такая, как у меня сейчас. Если бы его так охраняли, все было бы в порядке", - добавила она.

"Я понимаю, у меня трое детей - они меня будут, конечно, поддерживать. А он, между прочим, был готов воспитывать всех детей, понимаете? Он любил моих детей, относился к ним замечательно. Я не знаю. Как-то справлюсь, наверное", - сказала Максакова.

Как сообщал УНИАН, Вороненкова убили 23 марта в центре Киева. В результате перестрелки также были ранены охранник Вороненкова и сам нападавший, который позже скончался от полученных ранений. По словам народного депутата, члена коллегии МВД Украины Антона Геращенко, убийство совершено гражданином Украины Павлом Паршовым, который был агентом российских спецслужб.

«Ему была поставлена задача попасть в одно из подразделений Вооруженных Сил или Национальной гвардии, которое желательно имеет громкое имя в общественном сознании, и делать вид, что он обычный солдат. Здоровый, сильный юноша, гражданин Украины, успешно выполнил задачу российских спецслужб и год прослужил в одном из подразделений Национальной гвардии», - проинформировал Геращенко.

Президент Петр Порошенко назвал убийство Вороненкова актом государственного терроризма со стороны России, которую экс-депутат Госдумы РФ был вынужден покинуть из политических соображений. Вороненков был одним из главных свидетелей российской агрессии против Украины и, в частности, роли экс-президента Виктора Януковича относительно введения в Украину российских войск.