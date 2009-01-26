ВР отменила свое постановление о назначении Стельмаха главой Нацбанка
14:43, 26 января 2009Политика
4501
"За" проголосовали 227 нардепов
|Владимир СТЕЛЬМАХ
Как передает корреспондент УНИАН, «за» проголосовали 227 из 245 народных депутатов, зарегистрированных в зале.
В частности, за это постановление не проголосовал ни один из депутатов от Партии регионов, в то же время его поддержали 155 депутатов от БЮТ, 26 – от НУ-НС, 27 – КПУ и 19 – от Блока Литвина.
Кроме того, это постановление предусматривает принять к сведению сегодняшний доклад первого заместителя председателя НБУ Анатолия ШАПОВАЛОВА и признать неудовлетворительной работу Нацбанка за последний период времени.
Также этим постановлением ВР признала недопустимым дальнейшее пребывание В.СТЕЛЬМАХА в должности председателя НБУ.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter