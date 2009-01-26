Ющенко летит в Брюссель

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО 26-27 января будет находиться с рабочим визитом в Брюсселе.

Визит будет осуществлен по приглашению председателя Европейского Союза Жозе Мануэля БАРРОЗУ, сообщили УНИАН в пресс-службе главы украинского государства.

Предполагается, что в ходе переговоров с руководством Европейского Союза будут обсуждаться вопросы повестки дня отношений Украина – ЕС. Главное внимание будет сосредоточено на актуальных вопросах энергетической безопасности на европейском континенте и обеспечения надлежащих условий для налаживания эффективного взаимодействия между странами поставщиками, потребителями и транзитерами энергетических ресурсов.

В.ЮЩЕНКО и Ж.М.БАРРОЗУ обменяются мнениями, касающимися заключения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, а также начала взаимодействия в рамках программы «Восточное партнерство».