Власти хотят давить на СМИ посредством введения декларирования для главных редакторов -Соболев

Власть хочет давить на СМИ посредством введения декларирования имущества и доходов главных редакторов.

Об этом в комментарии агентству УНИАН заявил председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Егор Соболев.

Он отметил, что принятие поправки, которую предлагает народный депутат Украины от фракции «Народный фронт» Татьяна Черновол о введении декларирования имущества и доходов главных редакторов СМИ и общественных деятелей, - это будет дополнительный способ репрессий, это будут дополнительные «крючки» для редакторов СМИ для давления на них.

Соболев отметил, что введение таких норм позволит «сажать журналистов за внесение ими неточных данных в декларации». Он добавил, что «агентство по предотвращению коррупции - под контролем власти», поэтому, по его мнению, расследоваться не будут декларации депутатов и чиновников, а именно журналистов, тогда как, подчеркнул Соболев, сначала чиновники должны ответить за свои декларации».

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Соболев подчеркнул, что он будет призывать Верховную Раду Украины не поддерживать поправку о введении декларирования журналистами и общественными деятелями.

Как сообщал УНИАН, вчера комитет Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции рекомендовал парламенту принять в целом президентский законопроект №6172 о внесении изменения в статью 3 закона «О предотвращении коррупции».

Во время обсуждения народный депутат от «Народного фронта» Татьяна Черновол предложила установить в законопроекте, чтобы электронные декларации подавали, в частности, и главные редакторы, и учредители СМИ.

На заседании антикоррупционного комитета возникла коллизия с поправкой по е-декларированию доходов представителями СМИ - члены комитета не поддержали эту поправку и не включили в проект предложений.

«Но в конце, во время обсуждения... всё же проголосовали за поправку, которая регламентирует, как они должны подавать (декларации - УНИАН). Не то, что они должны подавать, а процедуру», - сказал председатель комитета Егор Соболев. Он констатировал, что «у нас нет никакого шанса заставить подавать декларации, но в результате имеем проголосованную поправку, описывающую процедуру».

На обсуждении отмечалось, что законопроект №6172 должен касаться, как это и предполагалось, только некоторых категорий военнослужащих. В то же время было отмечено, что правки с инициативами Черновол будут вынесены на усмотрение парламента.