Воровали с размахом: в ГПУ рассказали об обысках по делу хищений на Евро-2012

Вчера правоохранители провели десятки одновременных обысков у фигурантов восстановленного дела по хищениям во время Евро-2012. Об этом в Facebook написал генпрокурор Юрий Луценко.

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"Как доказывают изъятые документы - воровали с размахом. Шаг первый - занижение стоимости при оформлении таможенных платежей. Например: кресло, закупленное за 78 долларов у производителя, оформляли по цене в 6 долларов. В результате государство получило первые миллионные убытки.

Шаг второй - то же кресло прогоняли по цепочке подставных фирм и продавали НСК "Олимпийский" уже за 189 долларов. На арене 70 050 мест. Завышение государственных расходов составил около 8 млн долл.", - пояснил генпрокурор.

Аналогичные схемы обнаружены и в других закупках, добавил Луценко.

Напомним, подготовка инфраструктуры к Евро-2012, предусмотренная госпрограммой на 2008-2012 годы, обошлась Украине в около 108 млрд грн, из которых 47 млрд грн - государственные средства. Такую цифру называл директор департамента развития строительной деятельности, ценообразования и экономики строительства Министерства регионального развития Петр Губень.