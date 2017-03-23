Показательная казнь: соцсети отреагировали на убийство Вороненкова в Киеве

15:11, 23 марта 2017
Общество
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В соцсетях пользователи уже начали выдвигать предположения относительно причин убийства Вороненкова.

В соцсетях назвали убийство Вороненкова показательной казнью / Фото УНИАН

В центре Киева был убит экс-депутат Госдумы Денис Вороненков. Кроме того, в результате стрельбы ранения получили еще двое человек.

Президент Украины Петр Порошенко провел совещание с силовиками относительно убийства экс-депутата Государственной думы РФ Дениса Вороненкова.

Полиция еще устанавливает личность киллера, который убил экс-депутата.

“Личность еще устанавливаем”, - сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, добавив, “Учитывая деятельность потерпевшего, его личные связи, наша первая версия — это заказное убийство, связанное с его деятельностью».

На убийство российского политика в Украине уже отреагировали пользователи соцсетей. Кое-кто считает, что убийство Вороненкова – это заметание следов и показаний в деле Януковича.

Напомним, Вороненков несколько месяцев назад переехал в Украину вместе с женой, также экс-депутатом нижней палаты российского парламента Марией Максаковой.

Следственный комитет РФ предъявил ему заочное обвинение и объявил в федеральный розыск. Вороненкову заочно инкриминируют организацию особо крупного мошенничества - рейдерский захват в 2011 году здания в центре Москвы. Уголовное дело в отношении Вороненкова было возбуждено в октябре 2011 года.

Вскоре он заочно может быть арестован и объявлен в международный розыск по линии Интерпола. Однако в Интерполе могут считать такое преследование политически мотивированным. В интервью одному из украинских СМИ Вороненков сравнил Россию с нацистской Германией и назвал ошибкой оккупацию Крыма.

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Теги: #убийство#соцсети#Вороненков