Показательная казнь: соцсети отреагировали на убийство Вороненкова в Киеве

В центре Киева был убит экс-депутат Госдумы Денис Вороненков. Кроме того, в результате стрельбы ранения получили еще двое человек.

Президент Украины Петр Порошенко провел совещание с силовиками относительно убийства экс-депутата Государственной думы РФ Дениса Вороненкова.

Полиция еще устанавливает личность киллера, который убил экс-депутата.

“Личность еще устанавливаем”, - сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, добавив, “Учитывая деятельность потерпевшего, его личные связи, наша первая версия — это заказное убийство, связанное с его деятельностью».

На убийство российского политика в Украине уже отреагировали пользователи соцсетей. Кое-кто считает, что убийство Вороненкова – это заметание следов и показаний в деле Януковича.

#вороненков Увидеть Киев и умереть — Старый Восточник (@StaruyShidnyak) 23 марта 2017 г.

Для семьи киллера, убившего #Вороненков-а, уже готовый особняк в тихом уголке "Рублевки"?! Рядом с #Януковощ-эм... — Sergey Gantimurov (@Sergey_Sergey_G) 23 марта 2017 г.

Напомним, Вороненков несколько месяцев назад переехал в Украину вместе с женой, также экс-депутатом нижней палаты российского парламента Марией Максаковой.

Следственный комитет РФ предъявил ему заочное обвинение и объявил в федеральный розыск. Вороненкову заочно инкриминируют организацию особо крупного мошенничества - рейдерский захват в 2011 году здания в центре Москвы. Уголовное дело в отношении Вороненкова было возбуждено в октябре 2011 года.

Вскоре он заочно может быть арестован и объявлен в международный розыск по линии Интерпола. Однако в Интерполе могут считать такое преследование политически мотивированным. В интервью одному из украинских СМИ Вороненков сравнил Россию с нацистской Германией и назвал ошибкой оккупацию Крыма.