Показательная казнь: соцсети отреагировали на убийство Вороненкова в Киеве
В соцсетях пользователи уже начали выдвигать предположения относительно причин убийства Вороненкова.
В центре Киева был убит экс-депутат Госдумы Денис Вороненков. Кроме того, в результате стрельбы ранения получили еще двое человек.
Президент Украины Петр Порошенко провел совещание с силовиками относительно убийства экс-депутата Государственной думы РФ Дениса Вороненкова.
Полиция еще устанавливает личность киллера, который убил экс-депутата.
“Личность еще устанавливаем”, - сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, добавив, “Учитывая деятельность потерпевшего, его личные связи, наша первая версия — это заказное убийство, связанное с его деятельностью».
На убийство российского политика в Украине уже отреагировали пользователи соцсетей. Кое-кто считает, что убийство Вороненкова – это заметание следов и показаний в деле Януковича.
#вороненков Увидеть Киев и умереть— Старый Восточник (@StaruyShidnyak) 23 марта 2017 г.
Для семьи киллера, убившего #Вороненков-а, уже готовый особняк в тихом уголке "Рублевки"?! Рядом с #Януковощ-эм...— Sergey Gantimurov (@Sergey_Sergey_G) 23 марта 2017 г.
однажды #вороненоква не взяли в Украину #меняневзяли— Александр Гонтарь (@ogontar) 23 марта 2017 г.
путин своих холопов не бросает. Он их уничтожает. #Вороненковpic.twitter.com/AxTDu4qaCk— КРЫМский УКР (@Crimea_Ukr) 23 марта 2017 г.
Напомним, Вороненков несколько месяцев назад переехал в Украину вместе с женой, также экс-депутатом нижней палаты российского парламента Марией Максаковой.
Следственный комитет РФ предъявил ему заочное обвинение и объявил в федеральный розыск. Вороненкову заочно инкриминируют организацию особо крупного мошенничества - рейдерский захват в 2011 году здания в центре Москвы. Уголовное дело в отношении Вороненкова было возбуждено в октябре 2011 года.
Вскоре он заочно может быть арестован и объявлен в международный розыск по линии Интерпола. Однако в Интерполе могут считать такое преследование политически мотивированным. В интервью одному из украинских СМИ Вороненков сравнил Россию с нацистской Германией и назвал ошибкой оккупацию Крыма.