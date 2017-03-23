Киллер, расстрелявший экс-депутата Госдумы РФ, имел сообщников - МВД

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Шевченко сообщил сегодня журналистам на месте преступления.

“Стрелок был один, но, с большой долей вероятности, у него были сообщники”. - заявил он.

“Мы не можем сказать сколько (сообщников — УНИАН), но были лица, которые помогали ему в совершении преступления”, - добавил Шевченко.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 23 марта, в центре Киева в результате стрельбы бывший депутат Госдумы РФ Вороненков, который получил украинское гражданство, был убит, его телохранитель и киллер получили ранения.

Заместитель главы Национальной полиции Александр Вакуленко одной из основных версий убийства Вороненкова назвал целенаправленные действия России.

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Вороненков несколько месяцев назад переехал в Украину вместе с женой, также экс-депутатом нижней палаты российского парламента Марией Максаковой. Следственный комитет РФ предъявил ему заочное обвинение и объявил в федеральный розыск. Вороненкову заочно инкриминировали организацию особо крупного мошенничества - рейдерский захват в 2011 году здания в центре Москвы. Уголовное дело в отношении Вороненкова было возбуждено в октябре 2011 года.

В интервью одному из украинских СМИ Вороненков сравнил Россию с нацистской Германией и назвал ошибкой оккупацию Крыма.

Генпрокурор Юрий Луценко назвал Вороненкова важным свидетелем в деле о государственной измене экс-президента Виктора Януковича. По словам Луценко, Вороненков в своих показаниях украинским следователям заявил, что Янукович написал два письма с просьбой ввести российские войска в Украину - один на имя президента РФ Владимира Путина, второй - в адрес Госдумы. “У нас есть два свидетеля - экс-депутаты Государственной думы. Один из них голосовал за аннексию Крыма, другой - нет. И оказывается, что Янукович написал не один, а два письма о вводе войск. Один - Путину, и один - в Госдуму. Он (Вороненков) является важным свидетелем, и другого интереса у нас к нему нет", - сказал Луценко.