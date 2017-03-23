Убитый Вороненков находился под охраной одной из украинских спецслужб - ГПУ

Убитый бывший депутат Госдумы Денис Вороненков находился под охраной одной из украинских спецслужб. Об этом генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил во время срочного брифинга.

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"Первое, погибший Вороненков действительно находился под охраной одной из спецслужб Украины. Человек, который был ранен сегодня и который сумел нанести выстрелы по киллеру, является действующим сотрудником одной из спецслужб Украины", - заявил Луценко.

при єтом он не конкретизировал, какое ведомство предоставляло охрану.

Ранее в СБУ и УГО заявили, что они не занимались охраной Вороненкова.

В свою очередь, в пресс-службе ГПУ рассказали, что у Вороненкова была государственная охрана, однако не смогли сказать, в каком порядке она ему предоставлялась. "Сам Вороненков не обращался к нам с просьбой обеспечить ему охрану", - отметили в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, в центре Киева произошла перестрелка, был убит бывший депутат Госдумы РФ и ранены еще два человека. Осенью прошлого года он уехал из России, а в декабре получил украинское гражданство. Вороненков также подтвердил, что дал показания по делу бывшего президента Украины Виктора Януковича.