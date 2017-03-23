Генпрокурор Луценко рассказывает об убийстве Вороненкова в прямом эфире (событие завершено)
14:46, 23 марта 2017Политика
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Луценко провел срочный брифинг.
Вороненкова убили в Киеве / twitter.com/radiosvoboda, ТСН, facebook.com/dtp.kiev.ua
В четверг в 14.45 начался срочный брифинг генерального прокурора Юрия Луценко. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.
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Трансляцию вело Радио Свобода.
Как сообщал УНИАН, в центре Киева, на пересечении ул. Пушкинской и бульвара Шевченко, возле гостиницы "Премьер Палас", произошла перестрелка, был убит бывший депутат Госдумы РФ и ранены еще два человека.
Денис Вороненков осенью прошлого года уехал из России, а в декабре получил украинское гражданство. Вороненков также подтвердил, что дал показания по делу бывшего президента Украины Виктора Януковича.
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Новость в сюжете: Убийство экс-депутата Госдумы РФ Вороненкова в Киеве