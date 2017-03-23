Генпрокурор Луценко рассказывает об убийстве Вороненкова в прямом эфире (событие завершено)

14:46, 23 марта 2017
Политика
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Луценко провел срочный брифинг.

Вороненкова убили в Киеве / twitter.com/radiosvoboda, ТСН, facebook.com/dtp.kiev.ua

В четверг в 14.45 начался срочный брифинг генерального прокурора Юрия Луценко. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

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Трансляцию вело Радио Свобода.

Как сообщал УНИАН, в центре Киева, на пересечении ул. Пушкинской и бульвара Шевченко, возле гостиницы "Премьер Палас", произошла перестрелка, был убит бывший депутат Госдумы РФ и ранены еще два человека.

Денис Вороненков осенью прошлого года уехал из России, а в декабре получил украинское гражданство. Вороненков также подтвердил, что дал показания по делу бывшего президента Украины Виктора Януковича.

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Новость в сюжете: Убийство экс-депутата Госдумы РФ Вороненкова в Киеве
Теги: #убийство#Вороненков