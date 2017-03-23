В ГПУ допускают усиление охраны экс-депутата Госдумы Пономарева после убийства Вороненкова
Генпрокуратура рассмотрит вопрос об усилении охраны еще одного экс-депутата российской Госдумы Ильи Пономарева.
В ГПУ считают, что охрана экс-депутата Госдумы РФ Ильи Пономарева после убийства Дениса Вороненкова будет усилена.
Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.
"Думаю, этот вопрос сейчас будет рассматриваться как можно скорее, потому что мы не можем терять свидетелей. Я думаю, что будет усилена охрана и Ильи Пономарева", - заявила Сарган.
Читайте также"Акт государственного терроризма со стороны России": Порошенко прокомментировал убийство Вороненкова
Советник главы МВД Илья Кива также сообщил, что будет усилена охрана с целью соблюдения безопасности всех лиц, которые находятся в судебном процессе по делу о госизмене Януковича.
"Все действия, которые должны быть совершены, они происходят. Сейчас охрана выставлена. Врачи выполняют свою работу. Все работают. Сейчас будет и пересмотрено, и усилена охрана с целью соблюдения безопасности все лиц, которые находятся в этом судебном процессе (по делу Януковича, - ред.), - заявил Кива.
Напомним, Илья Пономарев, единственный депутат Госдумы РФ, выступивший против аннексии Крыма, подтвердил, что убитый утром в четверг в Киеве экс-депутат Госдумы Денис Вороненков шел на встречу с ним. В данный момент Пономарев уже не является депутатом и в 2016 году получил вид на жительство в Украине.
Как сообщал УНИАН, в центре Киева произошла перестрелка, убит бывший депутат Госдумы РФ и ранены еще два человека. Эту информацию подтвердил начальник ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко.
Денис Вороненков, бывший депутат Госдумы, осенью прошлого года уехал из России, а в декабре получил украинское гражданство. Вороненков также подтвердил, что дал показания по делу бывшего президента Украины Виктора Януковича.