В ГПУ допускают усиление охраны экс-депутата Госдумы Пономарева после убийства Вороненкова

В ГПУ считают, что охрана экс-депутата Госдумы РФ Ильи Пономарева после убийства Дениса Вороненкова будет усилена.

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"Думаю, этот вопрос сейчас будет рассматриваться как можно скорее, потому что мы не можем терять свидетелей. Я думаю, что будет усилена охрана и Ильи Пономарева", - заявила Сарган.

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Советник главы МВД Илья Кива также сообщил, что будет усилена охрана с целью соблюдения безопасности всех лиц, которые находятся в судебном процессе по делу о госизмене Януковича.

"Все действия, которые должны быть совершены, они происходят. Сейчас охрана выставлена. Врачи выполняют свою работу. Все работают. Сейчас будет и пересмотрено, и усилена охрана с целью соблюдения безопасности все лиц, которые находятся в этом судебном процессе (по делу Януковича, - ред.), - заявил Кива.

Напомним, Илья Пономарев, единственный депутат Госдумы РФ, выступивший против аннексии Крыма, подтвердил, что убитый утром в четверг в Киеве экс-депутат Госдумы Денис Вороненков шел на встречу с ним. В данный момент Пономарев уже не является депутатом и в 2016 году получил вид на жительство в Украине.

Как сообщал УНИАН, в центре Киева произошла перестрелка, убит бывший депутат Госдумы РФ и ранены еще два человека. Эту информацию подтвердил начальник ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко.

Денис Вороненков, бывший депутат Госдумы, осенью прошлого года уехал из России, а в декабре получил украинское гражданство. Вороненков также подтвердил, что дал показания по делу бывшего президента Украины Виктора Януковича.