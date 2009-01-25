Тимошенко обещает продлить аграриям сроки выплат по кредитам

В понедельник, 26 января, состоится совместное совещание представителей Кабинета Министров, Национального банка, коммерческих банков и аграрных производителей, на котором будет сформирована договоренность о продлении для аграриев сроков выплат кредитов, взятых в прошлом году.

Об этом в интервью еженедельнику «Зеркало недели» №2 (730) 24-30 января 2009 г. сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

«Мы соберемся в понедельник для того, чтобы отточить нашу договоренность, в соответствии с которой Национальный банк создаст специальные условия, при которых коммерческие банки смогут на протяжении двух-трех недель продлить аграриям все кредиты, взятые в прошлом году», — сказала премьер-министр.

По ее словам, для проведения посевной будут привлечены еще 10 млрд. грн.

Также Ю.ТИМОШЕНКО определила схему, по которой будут привлекаться средства для проведения посевной кампании в Украине. «Для того, чтобы успешно провести посевную, нам дополнительно нужно 10 млрд. грн. Из них 2,5 млрд. грн. уже накоплены в Аграрном фонде, а остальная сумма будет рефинансирована Нацбанком тем коммерческим банкам, которые будут выдавать кредиты под это задание», — сказала Ю.ТИМОШЕНКО.