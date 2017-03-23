ВР рассмотрит скандальный законопроект о е-декларациях для журналистов и общественных деятелей (онлайн)

Сегодня Верховная Рада Украины во втором чтении будет рассматривать законопроект о внесении изменения в статью 3 закона «О предотвращении коррупции», которым учредители и редакторы СМИ и представители общественных объединений могут быть обязаны подавать электронные декларации.

Как передает корреспондент УНИАН, этот вопрос в сегодняшней повестке дня стоит четвертым.

До этого парламент планирует рассмотреть блок вопросов защиты прав внутренне перемещенных лиц. В частности, это будет касаться получения коммунальных услуг.

Также сегодня парламент повторно с предложениями президента, будет рассматривать законопроект о государственной поддержке кинематографии. Также сегодня будет рассматриваться законопроект об Украинском культурном фонде.

Среди прочего сегодня будет рассматриваться блок вопросов промышленной политики и предпринимательства.

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Как сообщал УНИАН, вчера комитет Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции рекомендовал парламенту принять в целом президентский законопроект №6172 о внесении изменения в статью 3 закона "О предотвращении коррупции".

Во время обсуждения народный депутат от «Народного фронта» Татьяна Черновол предложила установить в законопроекте, чтобы электронные декларации подавали, в частности, и главные редакторы, и учредители СМИ.

На заседании антикоррупционного комитета возникла коллизия с поправкой по е-декларированию доходов представителями СМИ - члены комитета не поддержали эту поправку и не включили в проект предложений.

«Но в конце, во время обсуждения... все же проголосовали за поправку, которая регламентирует, как они должны подавать (декларации - УНИАН). Не то, что они должны подавать, а процедуру», - сказал председатель комитета Егор Соболев. Он констатировал, что «у нас нет никакого шанса заставить подавать декларации, но в результате у нас есть проголосованная поправка, описывающая процедуру».

На обсуждении отмечалось, что законопроект №6172 должен касаться, как это и предполагалось, только некоторых категорий военнослужащих. В то же время было отмечено, что правки с инициативами Черновол будут вынесены по усмотрению парламента.