Лавринович: Украина с ускорением пошла прочь от Европы

Первый заместитель Председателя Верховной Рады Александр ЛАВРИНОВИЧ убежден, что в результате газового конфликта с Россией евроинтеграция Украины отодвинута на очень далекую перспективу.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховной Рады Украины, об этом он заявил в эксклюзивном интервью газете «Голос Украины» (№12 от 24 января в 2009 г.), комментируя результаты украинско-российских договоренностей по «газовым» вопросам.

Первый вице-спикер отметил, что в газовых вопросах, «кроме экономической, есть и политическая составляющая». Он объяснил: «Не менее важны потери, которые Украина понесла от изменения отношение к ней в мире в целом и в Европе в частности. И евроинтеграционные устремления Украины, если не перечеркнуты вообще, то отодвинутые на очень далекую перспективу».

По мнению А.ЛАВРИНОВИЧА, Украина «сегодня несоизмеримо дальше от цели стать членом единой интегрированной Европы, нежели в 2004 году». «Мы, по сути, четыре года постепенно, а в последнее время с большим ускорением, по всем направлениям пошли - если перефразировать лозунг Николая Хвылевого - прочь от Европы. Это огромная потеря, которую мы понесли», - констатировал А.ЛАВРИНОВИЧ и добавил: «Ведь создаются стрессовые экстремальные ситуации не только для одной страны, но и для целого континента». При этом, подчеркнул он, ход событий в течение решения украинским правительством проблемных газовых вопросов «является, мягко говоря, демонстрацией непрофессиональности, вообще неспособности решать государственные дела. Потому что никто, кроме украинского правительства и его руководителя и тех, кто уполномочен от имени государственного монополиста вести переговоры, не имеет права принимать эти решения».

Кроме того, он считает непрозрачными договоренности между Украиной и РФ что касается поставок газа. «Там, где нет правды, существует много вариантов. Газ - это такой же товар, как и электроэнергия, вода и тому подобное. И когда вокруг цены на этот товар, после того как подписан документ, продолжается полемика: какая будет цена - это значит, что от граждан Украины хотят скрыть правду. Это важнейший вывод», - сказал А.ЛАВРИНОВИЧ.

По его убеждению, «странно слушать о больших победах, о большой экономии, когда речь идет о том, что в Украине хозяйничающие субъекты, налогоплательщики, без сомнения, будут платить намного большую цену, чем они платили до того. Исходя из этого, не стоит говорить, что мы сэкономили фантастические суммы».

Политик объяснил свою точку зрения тем, что «те потери, которые будут в связи с очень резким повышением цены на газ в Украине, являются большими, чем любое экономическое достижение, которое можно поставить в виде определенности на перспективу поквартально до 2010 года». И хотя он признал, что «в Украине есть газ, которым можно пользоваться, и не будет необходимости 31 декабря ждать очередного газового представления», однако констатировал: «На этом позитивы заканчиваются».

Впрочем, отметил А.ЛАВРИНОВИЧ, «разговора о необходимости перехода на рыночные отношения, в том числе на торговлю энергоресурсами с Российской Федерацией, которые продолжались в течение многих лет, закончились шоковым решением. Без какого-либо переходного периода». Это шоковое решение «делает неконкурентоспособным украинскую продукцию, где газ используется в качестве сырья, где продукция изготовляется с присутствием газа, в частности в металлургии, энергетике», поскольку сразу произойдет огромное возрастание стоимость этой продукции.

Кроме того, первый вице-спикер парламента обратил внимание на то, что в результате газового кризиса практически на протяжении месяца предприятия, которые производили экспортную продукцию, останавливались, находясь в аварийном режиме, что нанесло огромный ущерб и в известной степени повлияло на непоступления валютных ресурсов Украине. Вместе с тем А.ЛАВРИНОВИЧ выразил возмущение тем, что в результате непрофессиональных действий правительства «десятки тысяч людей остались без работы», а местные бюджеты не получают поступления от налога с прибыли предприятий из-за остановки их производственного процесса.

«Эти потери не могут в принципе дать право говорить о каких-то достижениях по завершении этого затяжного политико-экономического конфликта», - констатировал А.ЛАВРИНОВИЧ и резюмировал: «Не стоит спешить трубить победу».