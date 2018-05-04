Может ли Украина обойтись без российского газа

Российско-украинская газовая война наконец окончилась подписаниям двустороннего соглашения. Но конфликт еще раз показал зависимость украинской экономики от российских энергоресурсов, запасы которых ограничены и исчерпаются буквально через несколько десятилетий. В этой ситуации высокопоставленные чиновники во главе с Тимошенко вспомнили о восстанавливаемых источниках энергии, которые уже давно пользуются широкой популярностью в Европе.

- Я хочу, чтобы эта тяжелая ситуация, которая сложилась, стала новым толчком для поиска альтернативных относительно газа источников и относительно использования всех технологий по энергосбережению, - заявила премьер. - Кроме того, может быть биогаз, который может быть получен по специальным технологиям. У Украины есть для этого специальное сырье. Все, о чем я говорю, отрабатывалось и раньше, но сейчас я считаю, нам нужно самым жестоким образом перейти на эту стратегию, и сделать так, чтобы потребление природного газа было минимизировано полностью.

Украинские научные работники не заставили долго ждать с ответом и собрались за круглым столом обсудить “перспективы использования альтернативных источников энергии в условиях энергетического кризиса”, тем более, что им давно есть что сказать.

Александр Паршин, заместитель председателя Национального агентства по вопросам обеспечения эффективного использования энергоресурсов: По данным ученых, 79 миллионов тонн топлива Украина может получить за счет альтернативной энергетики. 79 миллионов тонн – это около 73 миллиардов кубов газа. Плюс 20 миллиардов кубов - наша добыча газа, - и мы практически на 100% можем уйти от потребления российского газа. А еще прибавить солнечную энергетику – 6,57 миллионов тонн условного топлива, геотермальную – 32,6 миллионов тонн условного топлива, ветровую – 16,37 миллионов тонн условного топлива.

В отличие от европейских стран, сегодня в топливно-энергетическом балансе Украины биоэнергетика составляет лишь 0,8%. А эта отрасль энергетики, сырьем в которой могут быть отходы древесины, хозяйственной деятельности, сельского хозяйства, наши свалки, мусорники, биотопливо, торф (запасы которого в Украине составляют больше 7 миллиардов тонн) наиболее эффективно может использоваться в Украине.

Георгий Гелетуха, заведующий отделением теплофизических проблем биоэнергетики Института технической теплофизики НАНУ, директор научно-технического центра “Биомасса”: В ЕС возобновляемой источники составляют 7% от общего энергетического потребления. Обязательная энергетическая стратегия ЕС – выйти на 20% в 2020 году и на 20% снизить энергопотребление за счет других технологий энергосбережения, плюс на 20% сократить выбросы парниковых газов. На сегодня сектор биоэнергетики составляет приблизительно 60% от общего объема всех источников возобновляемой энергии по ЕС.

80% от состава биоэнергетики – твердые биотоплива: древесина, солома, и другие, которые используются для сжигания, остальные – 20% – состоят из трех частей: биогаз, жидкие биотоплива и твердые бытовые отходы (мусор). В Украине часто под термином биотопливо сразу начинают говорить о жидких биотопливах – это не совсем правильно. Основное – это твердые. Они применяются в первую очередь для теплоснабжения. Яркий пример – Швеция. Такие проблемы с топливом, как мы имеем сейчас, Швеция имела в конце 70-х годов, когда был первый нефтяной кризис. Страна была очень зависимой от импорта нефтепродуктов, 95% всего тепла на то время было на мазуте. На сегодня 50% топлива, из которого Швеция получает тепло, – это биомасса, торф и другие бытовые отходы. От газа Швеция зависит на 5%. 30% топлива для теплообеспечения дает биомасса.

32 миллиарда кубов газа Украина потребляет в коммунальной теплоэнергетике и индивидуальном теплопотреблении. Давайте хотя бы треть переведем на биомассу - это уже 10 миллиардов кубов газа.

Украина имеет большой ресурс биомассы. Наша оценка – 27 миллионов тонн условного топлива. Если взять все отходы деревообработки, сельского хозяйства, соломы, стеблей кукурузы и подсолнуха, шелухи подсолнуха, разные виды навоза – это 12 миллионов тонн условного топлива. Мы также имеем свободные земли – 5 миллионов га сельскохозяйственной земли, которая в Украине сейчас не используется. Если половину этих земель засадим древесной биомассой – ивы, тополя, акации, плюс рапс (из него солома - на теплоснабжение, а зерно - на биодизель) и кукуруза – это еще 15 миллионов тонн условного топлива. Неужели лучше лезть на километр в землю и оттуда добывать уголь?

На сегодня цена тюкуемой соломы под Киевом - 200-250 гривен за тонну. Еще и дешевле есть. Теплотворная возможность соломы в два раза с небольшим меньше, чем у газа (у соломы – 15, у газа – 33-35). Если мы 200-250 гривен умножим на два, выходим на цену 500 гривен за эквивалент 1000 кубов газа. Вы можете сейчас в Украине иметь газ по 500 гривен за 1000 кубов? Коммунальная энергетика имеет газ по 1500 гривен за кубометр, а промышленность - за 2000-2500 гривен. Понятно, что газ будет и в дальнейшем дорожать. А мы имеем топливо, которое по меньшей мере в 3 раза дешевле. Да, нужно специальное оборудование. В газовый котел солому не засунешь. Эти котлы стоят в 3 раза дороже, чем газовый котел. Но когда мы его поставим, он начинает работать на топливе в 3 раза дешевле. Окупаемость в среднем два года, два отопительных сезона. А если учесть новую цену на газ, то это уже будет меньше двух лет.

Мы не должны просить все деньги у государства. В Дании или Австрии, если фермер хочет приобрести соломоссжигательный котел, он платит 80% стоимости и государство или специальный фонд доплачивает ему 20%. Или в наших условиях - он берет кредит, а государство компенсирует процент по кредиту.

Кстати, в Украине уже активно используют теплогенераторы на соломе. В одной Винницкой области их уже насчитывается 7. Преимущественно такие теплогенераторы устанавливают в небольших поселках, которым не по карману отапливаться газом.

Сергей Рябченко, член-корреспондент НАНУ, доктор физико-математических наук: Лучшая альтернативная энергетика Украины на сегодня – экономия того непомерного расходования ресурсов и энергии, которые Украина делает. Через Украину прокачивается газ в Европу. 1/3 от того, что входит в нашу трубу, потребляет сама Украина. А 2/3 идет дальше на Европу. Мы потребляем непомерное количество газа по сравнению с любой европейской страной. При сегодняшних условиях, учитывая стоимость исследований по альтернативным видам энергетики и создания соответствующих установок, наибольший экономический эффект, который сегодня нам по зубам, – экономия и более умное использование того, что у нас есть.

Существуют и альтернативные пути потребления традиционной энергетики. Обычные угольные электростанции очень портят окружающую среду. Угольная электростанция с кипящим угольным слоем почти не дает отходов и является наиболее экономичной. Современные европейские атомные электростанции безопасны и по себестоимости электроэнергии полностью конкурентоспособны.

Себестоимость солнечной энергетики совсем не конкурентоспособна. Крыша из солнечных элементов, чтобы отапливать Ватикан, - это рекламный шаг. Очень хорошо, но экономически нам не по карману. Срок окупаемости ветровой энергетики тоже не дает конкурентоспособности.

На Западе развивается идея малых температурных перепадов. Возьмем знаменитую газовую трубу, которая идет в Европу. Каждая турбина, которая прокачивает газ, греет трубу на расстоянии нескольких сот метров и она очень горячая – поэтому нужно использовать это вторичное тепло. Тепла, которое подлежит вторичному использованию, у нас очень много и для его использования нужна тепловая энергетика малых температурных перепадов. А это направление у нас мало распространяется.

Степан Кудря, заместитель директора Института возобновляемой энергетики НАНУ: Сейчас в мире десяток крупных источников газа. В 2025 году останется только Россия и Иран. Но и этого газа, нефти и урана хватит максимум на 50 лет.

В мире запасов угля на 200 лет, а в Украине - на 400 лет. Нужны новые технологии, чистые технологии, газификацию или очистку и использовать этот уголь. Мы на 100% можем быть обеспечены за счет угля и обновительных источников энергии. О газе для энергетики нужно забыть. Не сегодня - это 5-10 лет, но газовой перспективы нет.

Самый большой потенциал – биоэнергетика. На втором – ветровая энергия.

Была программа (сделанная почти 10 лет назад) государственной поддержки возобновляемых источников энергии. Очень хорошая программа. Был расписан механизм финансирования, заложены были большие деньги. Окупаемость - от 5 до 7 лет, это нормально для энергетики. В прошлом году сделали изменения к программе, есть надежда, что правительство ее утвердит.

Павел Качур, исполнительный директор ассоциации “Новая энергия Украины”: В политическом смысле - мы наиболее зависимое от импорта энергоносителей государство в Европейской части. В экономическом смысле - мы не эффективны в этом секторе, а возможности есть.

Не все виды альтернатив можно с экономической точки зрения сегодня внедрять. Два приоритета – энергия биомассы и энергия экономии.

Я не верю в проекты, которые финансируются из госбюджета. Я видел не одну госпрограмму, и все они закончились одинаково – пшиком. Государство должно принимать участие, своими политическими документами сформировать спрос. Нужно выписать, если сегодня приблизительно 60% отапливается газом, то через год будет 40%, еще через год – 20% и т.д. Это и значит сформировать спрос. Тогда придет бизнес. Думаете, существует недостаток денег, чтобы внедрять эти технологии? Нет! Нет гарантии, что я, вложив деньги, их верну...

На сегодня, по закону “Об альтернативной энергетике” мы должны были бы иметь 10% замещения в общей мощности энергетики альтернативными источниками, а мы даже до 3% не дотягиваем. И так будет со всеми программами. Почему на проекты, окупаемость которых 5 лет, у нас очередь не стоит? Потому что стратегия мышления наших политиков ограничивается годом-полутора. Каждый, приходя на ту или иную должность думает, год –это хорошо, полтора – слава Богу. И это беда.

Записала Анна Ященко