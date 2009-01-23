Тимошенко заехала поздравить Филарета

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поздравила с 80-летием предстоятеля Украинской православной церкви Киевского Патриархата Святейшего Патриарха ФИЛАРЕТА.

Как сообщили УНИАН в Секретариате Кабинета министров, сегодня утром Ю.ТИМОШЕНКО побывала в его резиденции на ул. Пушкинской в Киеве.

Во время разговора глава правительства отметила историческую роль владыки на ниве утверждения в независимой Украине независимой православной церкви.

Ю.ТИМОШЕНКО пожелала Патриарху ФИЛАРЕТУ крепкого здоровья, долгих лет жизни и пастырского служения.