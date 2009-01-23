Тимошенко заехала поздравить Филарета
18:14, 23 января 2009Политика
2070
Премьер отметила историческую роль юбиляра
|Олег Ляшко
Как сообщили УНИАН в Секретариате Кабинета министров, сегодня утром Ю.ТИМОШЕНКО побывала в его резиденции на ул. Пушкинской в Киеве.
Во время разговора глава правительства отметила историческую роль владыки на ниве утверждения в независимой Украине независимой православной церкви.
Ю.ТИМОШЕНКО пожелала Патриарху ФИЛАРЕТУ крепкого здоровья, долгих лет жизни и пастырского служения.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter