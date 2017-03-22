Россия может пойти на сдачу "ЛНР" и "ДНР" - американский политолог

Россия может пойти на сдачу "ЛНР" и "ДНР" учитывая ухудшение экономической ситуации. Об этом в интервью "Обозревателю" заявил американский политолог Джейсон Смарт.

"Считаю, что сейчас России будет не до Донбасса. Нельзя гарантировать, но, вероятно, со временем в Москве поймут, что содержание Донбасса - это слишком дорого. Очень скоро для России наступят сложные экономические времена", - отметил Смарт.

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По его словам, вопреки распространенному мнению, санкции - очень большая проблема для Кремля. "Бизнесу в России сейчас очень сложно", - подытожил американский политолог.

Ранее главарь самопровозглашенной "Луганской народной республики" Игорь Плотницкий заявил, что в "ДНР" и "ЛНР" собираются провести референдум о присоединении оккупированных территорий Донбасса к России.

В свою очередь пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле нет сценариев интеграции оккупированного Донбасса в Россию: "Нет, таких сценариев каких-то писаных нет".