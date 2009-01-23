25 января на базе медицинского центра АИЛАЗ состоится семинар по ортокератологии. Этот новый метод коррекции нарушений зрения становится всё более популярным во всём мире и в Украине. Ночные линзыисправляют зрение во сне, и утром человек имеет 100% зрение без линз и очков на 24 часа. Метод прекрасно подходит детям, так как позволяет не только корригировать зрение, но и остановить развитие близорукости.

В Украине этот новый метод лечения практикуют 15 клиник, которые официально зарегистрированы в Международном реестре клиник.

Медицинский центр АИЛАЗ - научно-методический центр компании Paragon, на базе которого проводится научная работа и обучение специалистов.