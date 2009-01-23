Миллер посмеялся над идеей переделать газовые контракты с Украиной

Высказывания о возможности переподписания российско-украинского контракта по поставкам газа несерьезны и беспочвенны.

Об этом заявил сегодня журналистам в Ташкенте председатель правления "Газпрома" Алексей МИЛЛЕР, передает РИА «Новости».

"Подобные предложения могут появиться только лишь в какой-нибудь юмористической украинской газете", - сказал А.МИЛЛЕР.

Справка УНИАН. 19 января в Москве были подписаны газовые контракты между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром». В частности, был подписан договор купли-продажи газа на 2009-2019 годы. Украина получила скидку в 20% от среднеевропейской цены на газ, которая в первом квартале 2009 года составляет 450 долл. за тыс. куб. м. Цена будет изменяться по формуле ежеквартально. Украинская сторона, в свою очередь, сохраняет ставку транзита в 2009 году на уровне 2008 года - 1,7 долл. за тыс. куб. м на 100 км.

23 января первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ШЛАПАК выступил за внесение изменений в подписанные контракты между НАК “Нафтогаз Украины” и ОАО “Газпром” (Россия).

На 23 января было запланировано закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, на котором планировалось рассмотреть вопрос газового кризиса.

В четверг, 22 января, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что не видит целесообразности в том, чтобы проводить 23 января заседание СНБО для рассмотрения газового вопроса.

Она также подчеркивала, что СНБО не может отменить газовые договоренности Украины и России. «Категорически нет. Совет национальной безопасности и обороны нужно было проводить тогда, когда кризис был, а лучше его не создавать тем, кто проводит Совет нацбезопасности», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.