Представитель УКРОПа стал секретарем Луцкого городского совета
Соответствующий проект решения подал депутат от УКРОПа Никита Рабан.
21 марта депутаты Луцкого горсовета избрали секретаря. Им стал председатель фракции партии «Украинское объединение патриотов – УКРОП» Игорь Полищук. Об этом стало известно на XX сессии Луцкого городского совета. Соответствующий проект решения подал депутат от УКРОПа Никита Рабан.
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По данным счетной комиссии, Игоря Полищука поддержали 23 депутата городского совета из 34-х, зарегистрированных на сессии. Секретаря избирали путем тайного голосования. Отказались голосовать «Народный контроль», «Свобода», «Самопоміч» и «Солидарность».
«Я постараюсь оправдать доверие, которое мне оказали депутаты и избиратели», – заявил Игорь Полищук.
Напомним, предыдущего секретаря Луцкого городского совета Юлию Вусенко депутаты лишили полномочий во время XIX сессии.
Справка. Игорь Полищук родился 1 июля 1988 года в Луцке. Окончил юридический факультет Киевского национального университета внутренних дел и Национальный юридический университет им. Ярослава Мудрого.
Сейчас исполняет обязанности председателя правления Фонда Игоря Палицы «Тільки разом». Депутат Луцкого городского совета шестого и седьмого созывов. Председатель Луцкой городской организации партии «Украинское объединение патриотов – УКРОП».