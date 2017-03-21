Представитель УКРОПа стал секретарем Луцкого городского совета

21 марта депутаты Луцкого горсовета избрали секретаря. Им стал председатель фракции партии «Украинское объединение патриотов – УКРОП» Игорь Полищук. Об этом стало известно на XX сессии Луцкого городского совета. Соответствующий проект решения подал депутат от УКРОПа Никита Рабан.

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По данным счетной комиссии, Игоря Полищука поддержали 23 депутата городского совета из 34-х, зарегистрированных на сессии. Секретаря избирали путем тайного голосования. Отказались голосовать «Народный контроль», «Свобода», «Самопоміч» и «Солидарность».

«Я постараюсь оправдать доверие, которое мне оказали депутаты и избиратели», – заявил Игорь Полищук.

Напомним, предыдущего секретаря Луцкого городского совета Юлию Вусенко депутаты лишили полномочий во время XIX сессии.

Справка. Игорь Полищук родился 1 июля 1988 года в Луцке. Окончил юридический факультет Киевского национального университета внутренних дел и Национальный юридический университет им. Ярослава Мудрого.

Сейчас исполняет обязанности председателя правления Фонда Игоря Палицы «Тільки разом». Депутат Луцкого городского совета шестого и седьмого созывов. Председатель Луцкой городской организации партии «Украинское объединение патриотов – УКРОП».