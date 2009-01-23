Мартыненко - о попытках скрестить Майдан и дерибан

Лидер фракции «Наша Украина - Народная самооборона» Николай МАРТЫНЕНКО готов общаться только с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО, а не «с его клерками».

Об этом он сказал в интервью газете «Дело»(№4 (757) от 23 января 2009 года).

Отвечая на вопрос о том, сколько сейчас депутатов фракции НУ-НС ориентируются на Президента, Н.МАРТЫНЕНКО подчеркнул, что «фракция будет смотреть во все стороны». «И если у нас с Президентом состоится не монолог, а диалог, уверен, что наше сотрудничество будет эффективным для обеих сторон», - сказал он, добавив, что «мы готовы к такому разговору».

Говоря о своих отношениях с В.ЮЩЕНКО, лидер фракции НУ-НС сказал, что «если Президент не способствовал занятию МАРТЫНЕНКО поста лидера НУ-НС, это совсем не означает, что он против фракции». «Во всяком случае, я так к этому отношусь», - отметил он. По его словам, с В.ЮЩЕНКО «встречи еще не было». При этом добавил, что он как лидер фракции НУ-НС не собирается «общаться с чиновниками из Секретариата». «Они не имеют никакого отношения к фракции. Общение возможно только с Президентом, а не с его клерками», - подчеркнул Н.МАРТЫНЕНКО.

Лидер фракции НУ-НС, говоря о единстве фракции, обратил внимание, что на последних голосованиях по важным вопросам голосовали 50-60 народных депутатов (в составе НУ-НС - 72 депутата - УНИАН). Н.МАРТЫНЕНКО уверен, что «в ближайшее время единую позицию в НУ-НС будет занимать намного больше депутатов, чем количество подписавшихся за создание коалиции». «Конечно, этот показатель не достигнет 100%, но, думаю, существенные сдвиги все-таки произойдут», - добавил он.

Отвечая на вопрос о шансах на слияние «Нашей Украины» и «Единого Центра», Н.МАРТЫНЕНКО не исключил, что этот вопрос вновь будет поставлен и в январе, и в феврале. «Но не думаю, что слияние произойдет», - сказал он. По его словам, у партии «Единый Центр” «в одиночку шансов нет никаких». «У «генных инженеров» от политики, по-моему, уже нет ни малейших возможностей скрестить Майдан и дерибан», - добавил он.