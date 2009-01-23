БЮТ не будет добиваться импичмента Ющенко

Блок Юлии Тимошенко (БЮТ) не будет настаивать на начале процедуры импичмента Президента Украины Виктору Ющенко, которого лидер БЮТ и премьер-министр Юлия Тимошенко публично обвиняет во многих серьезных промахах, заявил первый вице-премьер-министр Украины Александр Турчинов, выступая в прямом эфире телеканала "Украина".

"Я бы не хотел сегодня, чтобы мы свели все к импичменту президента... Импичмент - это достаточно серьезная ответственная процедура. И для импичмента необходимо, чтобы были не просто политические обвинения, а серьезные юридические основания", - цитирует его РИА “Новости”.

"Я считаю, что в условиях, когда страна находится в кризисном состоянии, когда во всем мире мы видим, как объединяется не только власть, но и оппозиция, мы должны все сделать для того, чтобы все-таки попробовать объединить и власть, и оппозицию... вместо того, чтобы просто сводить политические счеты", - заявил первый вице-премьер Украины.

По его словам, объединить власть и оппозицию необходимо для того, чтобы преодолеть кризис. "А потом будем разбираться, кто в чем виноват", - резюмировал Турчинов.

Как сообщалось, объявить импичмент Президенту требуют Партия регионов и Компартия. Верховная Рада Украины 15 января приняла в целом проект закона о специальных временных следственных комиссиях, который упрощает процедуру импичмента.

Тимошенко заявила сегодня на брифинге, что в радикальном снижении курса гривны, которое поставило всю украинскую экономику в чрезвычайно сложное положение, виноваты Национальный банк Украины и лично президент страны Виктор Ющенко. "Все это делается по прямому указанию президента", - сказала она.