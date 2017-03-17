Порошенко назначил нового посла Украины в Нидерландах
Порошенко уволил с должности посла в Нидерландах Александра Горина.
Президент Петр Порошенко назначил Всеволода Ченцова послом Украины в Королевстве Нидерланды.
Как сообщается на сайте главы государства, соответствующий указ №72 президент подписал 17 марта.
«Назначить Ченцова Всеволода Валерьевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Королевстве Нидерланды», - говорится в указе президента.
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Другим указом №71 Порошенко уволил с должности посла в Нидерландах и с должности постоянного представителя Украины при Организации по запрету химического оружия (по совместительству) Александра Горина.
Как сообщалось, Ченцов до сегодняшнего назначения занимал должность директора Департамента Европейского Союза Министерства иностранных дел Украины.
В соответствии с информацией на сайте МИД, Ченцов родился в 1974 году в Дрогобыче Львовской области. Окончил Львовский государственный университет имени Ивана Франко (правоведение). Является карьерным дипломатом, в МИД Украины с 1996 года. За границей работал в посольствах Украины в Турецкой Республике и Республике Польша, а также в Представительстве Украины при Европейском Союзе. Свободно владеет английским языком.