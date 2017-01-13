В Нидерландах противники ассоциации с Украиной подали в суд на власти и говорят, что "компромисс невозможен"

Лидер движения Тьерри Боде стремится, чтобы судьи остановили попытки правительства касательно ратификации соглашения с Украиной, сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на Dutchnews.nl.

Читайте такжеПосол ЕС о сроках предоставления "безвиза" Украине и ратификации ассоциации: надеюсь на первую половину 2017-го

Члены движения утверждают, что закон о консультативном референдуме предполагает, что после того, как состоялось голосование, результаты должны быть приняты как можно скорее, или проигнорированы.

Однако вместо этого правительство начало переговоры в ЕС и с политическими партиями внутри страны относительно дальнейших шагов.

По мнению членов движения "Форум за демократию", это является нарушением действующего законодательства.

"Нет места для поправок, в данной ситуации компромисс невозможен", - сказал он.

Читайте такжеВ МИД спрогнозировали окончательную ратификацию Нидерландами Соглашения об ассоциации в 2018 году

Как сообщал УНИАН, 15 декабря на саммите ЕС лидеры Евросоюза согласились с предложениями премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, которые направлены на разблокирование ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, которая была приостановлена из-за отрицательного результата референдума в Нидерландах.

Предложения Нидерландов оформлены в виде приложения к Соглашению. Евросовет подчеркнул, что решение, изложенное в приложении, является юридически обязательным для 28 государств - членов Европейского Союза и может быть изменено или отменено только по общему согласию их глав государств и правительств.

Речь идет о том, что соответствующее решение вступит в силу после того, как Королевство Нидерланды ратифицирует соглашение и Союз его заключит. Если же этого не произойдет, то решение прекратит свое существование. Того же дня Рютте заявил, что намерен как можно быстрее предложить нидерландскому парламенту ратифицировать Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС, основываясь на принятом на саммите ЕС законодательно обязательном решении.

Ранее в МИД Украины выражали надежду, что нижняя палата парламента Нидерландов в январе 2017 года завершит ратификацию Соглашения об ассоциации.