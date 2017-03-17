Соглашение Украины и Турции о поездках по ID-картам может вступить в силу до лета - МИД

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сказала пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца.

Она сообщила, что подписанное в Анкаре соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Турецкой Республики о взаимных поездках граждан по ID-картам еще не вступило в силу.

По словам Бецы, это соглашение значительно упростит порядок въезда и выезда граждан.

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"Мы сейчас подали проект постановления Кабинета министров об утверждении вышеуказанного соглашения, и мы надеемся, что это соглашение будет утверждено со стороны Украины и Турции к началу туристического сезона, что значительно облегчит нашим гражданам отдых в летний сезон", - заявила Беца.

Как сообщал УНИАН, 14 марта Украина и Турция заключили соглашение о взаимных поездках граждан по ID-картам.

Положениями указанного соглашения предусматривается, что граждане Украины и граждане Турецкой Республики, которые пользуются паспортами в форме карты (ID), содержащих бесконтактный электронный носитель, будут иметь возможность въезжать, выезжать, следовать транзитом и находиться без виз на территории Турции и Украины соответственно сроком до 90 дней в течение 180 дней.