Насиров не сообщил источники происхождения 100 миллионов на залог: "смотрите в моей декларации"

Отстраненный от исполнения обязанностей председателя Государственной фискальной службы Роман Насиров не сообщил источники происхождения средств, внесенных в качестве залога за него, а посоветовал журналистам посмотреть его декларацию о доходах.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам перед тем, как пойти на допрос в НАБУ. «Происхождение средств смотрите в моей декларации», - сказал он.

На вопрос журналистов, как он может прокомментировать то, что САП поручила НАБУ проверить происхождение средств залога, который за него внесли, Насиров ответил: «С большим удовольствием. Пусть проверяют... Я не полностью согласился с решением близких, но они так решили... Но я им очень благодарен. Действительно, защищать себя так будет гораздо правильнее и легче, имея возможность общаться с вами, прийти сюда, дать все показания».

Как сообщал УНИАН, 7 марта Соломенский районный суд Киева избрал Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней, до 30 апреля с возможностью внесения залога в размере 100 млн грн.

13 марта Апелляционный суд оставил без изменений меру пресечения Насирову. Также суд отказался увеличить размер залога до 2 млрд грн.

16 марта в Специализированной антикоррупционной прокуратуре заявили, что жена Насирова внесла за него залог в размере 100 млн грн. Поздно вечером 16 марта Насирова был освобожден из-под стражи.

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Сегодня, 17 марта, НАБУ инициировало проверку законности происхождения средств, внесенных в качестве залога для освобождения из-под стражи Насирова.

Справка УНИАН. В электронной декларации о доходах за 2015 год Насиров указал, что имеет 1,160 млн долл., 450 тыс. евро, 4,35 млн грн наличных средств, его жена – 320 тыс. долл., 240 тыс. евро, 3,1 млн грн.

На банковских счетах Насиров имеет 1,677 млн грн, жена – 2,884 млн грн.

Также он и жена имеют собственные и арендованные земельные участки, элитную недвижимость и автомобили.