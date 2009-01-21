Украина «неожиданно для себя» все-таки получит газового посредника?

В Секретариате Президента Украины предполагают, что в результате подписанных газовых контрактов с Россией Украина может получить посредника при продаже газа на внутреннем рынке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге для журналистов сообщил уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ.

“Создается впечатление - есть достаточно признаков, - что мы неожиданно для себя получим посредника внутри Украины”, - заявил он.

Б.СОКОЛОВСКИЙ отметил, что таким посредником может стать компания “Газпромсбыт Украина”, которая, по информации российской стороны, будет иметь право продавать 25% газа на внутреннем рынке Украины.

“То есть возникает большой вопрос: так мы убирали одного посредника, а вместо него вводим другого, только в другом месте, или это как-то иначе выглядит?” – заявил Уполномоченный Президента, подчеркнув, что этот вопрос требует объяснений и разъяснений.

Как сообщал УНИАН, первый заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Игорь ДИДЕНКО сегодня, 21 января, сообщил, что ООО “Газпромсбыт Украина”, стопроцентная дочерняя компания ОАО “Газпром” (Россия), в 2009 году будет поставлять газ промышленным потребителям в объеме 25% от общего потребления промышленностью. По его словам, контракт на поставки газа между НАК «Нафтогаз Украины» и ООО «Газпромсбыт Украина» также будет подписан на 10 лет, как и контракт с «Газпромом».

Также сегодня, после заседания Кабмина, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сообщила, что «Газпромсбыт Украина» не будет выполнять функции посредника при поставках российского газа в Украину. Об этом премьер сказала, отвечая на вопрос, является ли «Газпромсбыт Украина» посредником.

«Газпромсбыт Украина» абсолютно никакого отношения к посредничеству не имеет. Весь объем газа, который будет поступать в Украину, будет закупаться «Нафтогазом» у «Газпрома». Ни единая капля газа не будет закупаться иным образом», – заявила премьер-министр.