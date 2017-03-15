ЕП напомнит РФ о незаконности аннексии Крыма и призовет освободить всех украинских политзаключенных

Об этом говорится в совместном проекте резолюции, подготовленном всеми политическими группами Европарламента, передает собственный корреспондент УНИАН. Документ будет вынесен на голосование в четверг.

«ЕП поддерживает суверенитет, независимость, единство и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах и снова решительно осуждает незаконную аннексию Автономной Республики Крым и города Севастополя Россией; полностью поддерживает твердую и устойчивую решительность ЕС и его государств-членов не признавать эту аннексию, а также поддерживает принятые в связи с этим ограничительные меры», - говорится в проекте.

В ЕП предлагают напомнить о том, что ситуация с правами человека на Крымском полуострове значительно ухудшилась, а нарушение свободы слова и принудительное введение российского гражданства стали систематическими, основные права и свободы человека не гарантированы.

«ЕП осуждает дискриминационную политику, которая применяется так называемой властью против, в частности, этнических татар Крыма, нарушает их права собственности, усиливает запугивание этого сообщества и тех, кто выступают против российской аннексии», - отмечается в проекте.

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В этой связи в проекте резолюции содержится призыв к России «освободить без дальнейших проволочек всех незаконно и безосновательно задержанных граждан Украины как в России, так и на временно оккупированных территориях Украины, а также обеспечить их безопасное возвращение». В частности, в резолюции упомянуты Николай Карпюк, Станислав Клых, Александр Кольченко, Олег Сенцов, Ахтем Чийгоз, Вадим Сирук, Арсен Джеппаров, Рефат Алимов, Ремзи Меметов, Энвер Мамутов, Артур Панов, Евгений Панов, Роман Сущенко, Эмир-Усеин Куку и другие, которым должно быть разрешено, в том числе Николаю Семене, свободно передвигаться.

ЕП предлагается подчеркнуть, что решение Российской Федерации от 21 марта 2014 года аннексировать Крым остается незаконным, и решительно осудить дальнейшее решение российских властей выдать всем жителям Крыма российские паспорта.

«ЕП напоминает России как оккупационной власти с эффективным контролем над Крымом и связанной международным гуманитарным правом и нормами международного права в области прав человека о ее обязательстве в отношении обеспечения защиты прав человека на полуострове и призывает российские власти предоставить беспрепятственный доступ в Крым международным организациям и независимым экспертам ОБСЕ, ООН и Совета Европы, а также средствам массовой информации и неправительственным организациям и правозащитникам», - прописано в проекте резолюции.

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В ЕП также считают, что права крымских татар были серьезно нарушены

в результате запрета деятельности Меджлиса. «ЕП решительно повторяет свой призыв немедленно отменить соответствующее решение и его последствия; выражает сожаление в связи с уголовным преследованием и угрозами арестом лидерам Меджлиса, таким как Мустафа Джемилев и Рефат Чубаров», - отмечается в проекте.

ЕП предлагается напомнить российским властям, что, несмотря на незаконность аннексии Крыма, Россия де-факто несет полную ответственность за поддержание правопорядка в Крыму и защиту крымских граждан от произвола судебных или административных мероприятий.

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«ЕП выражает серьезное беспокойство по поводу многочисленных достоверных сообщений о случаях исчезновения, пытках и систематическом запугивании местных жителей, которые выступают против аннексии Крыма, и призывает Россию немедленно прекратить практику преследования и эффективно расследовать все случаи нарушений прав человека, в том числе насильственные исчезновения, произвольные задержания, пытки и жестокое обращение с задержанными, а также уважать основные свободы всех жителей, включая свободу высказывания мнений, религии или убеждений, а также право на свободу мирных собраний; призывает немедленно расследовать все случаи исчезновений и похищений в период оккупации Крыма, включая случай Эрвина Ибрагимова», - говорится в проекте резолюции.

Вместе с тем, ЕП намерен в равной степени подчеркнуть необходимость для Украины обеспечить защиту прав и нужд внутренне перемещенных граждан Украины, в том числе их право голоса и пользование полной юридической и административной защитой в своей стране.

В ЕП также считают необходимым призвать ЕС к поддержке украинских и крымскотатарских медиа-проектов для Крыма и к защите украинских и крымскотатарских школ и других инициатив, направленных на защиту их культурного наследия.