Суд в Молдове продлил арест судьи-"баночника" Чауса - САП

Суд в Молдове продлил еще на 10 суток арест судье Днепровского райсуда Киева Николаю Чаусу, который в Украине подозревается во взяточничестве.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины.

«Вчера суд Молдовы продлил еще на 10 суток арест судьи Чаусы по обстоятельствам, по которые он был задержан правоохранителями Молдовы», - отметили в САП.

Как сообщал УНИАН, 9 августа 2016 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины разоблачили судью Чауса во время получения взятки в сумме 150 тыс. долларов за вынесение приговора в интересах подсудимых.

6 сентября Верховная Рада дала согласие на задержание судьи и привлечение его к уголовной ответственности. Однако Чаус, воспользовавшись судейским правовым иммунитетом, покинул территорию Украины. С 12 сентября судья объявлен в национальный розыск, а с 11 ноября – в международный розыск.

28 февраля 2017 года Чауса задержали в Молдове. 2 марта суд в Кишиневе арестовал его на 15 суток за незаконное пересечение молдовской границы.