Глава оккупационных властей Крыма призвал установить в России монархию

Глава российской администрации в аннексированном Крыму Сергей Аксенов считает, что России необходима новая форма правления - монархия. Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Первый Крымский", передают российские СМИ.

"Когда нет единоначалия, наступает коллективная безответственность. Поэтому когда у страны есть внешние вызовы, очаги сопротивления внешние, необходимо принимать в этой части более жесткие меры", - заявил Аксенов.

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"Сегодня, на мой взгляд, России нужна монархия", - подчеркнул он.

"Я считаю, что нам такая демократия, в таком виде, в каком она преподносится западными СМИ, не нужна. У нас есть свои традиционные православные ценности, духовности. Демократия должна быть до определенных, нормальных пределов", - считает руководитель оккупированного Крыма.

Как сообщал УНИАН, посольство Украины в Британии ожидает от члена Палаты лордов Ричарда Белфа объяснений относительно заявления о Крыме. В интервью российскому изданию "Известия" лорд заявил, что оккупированный Крым является "исторической частью России" и что Москва "выполнила волю крымчан путем возвращения полуострова".

"Весь цивилизованный мир, в том числе все ведущие международные организации, уже признали факт, что Россия грубо и трусливо аннексировала Крым, в котором в настоящее время осуществляет систематические нарушения прав человека, пытаясь уничтожить идентичность украинцев и коренного народа полуострова - крымских татар", - заявили в посольстве.