Парламент согласился рассмотреть законопроект о запрете двойного гражданства

Верховная Рада включила в повестку дня сессии президентский проект закона о внесении изменений в Закон Украины "О гражданстве Украины" относительно реализации права изменить гражданство" (№ 6175).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 234 народных депутата из 361 зарегистрированного в сессионном зале.

Законопроектом, в частности устанавливается, что гражданин Украины, который добровольно приобрел гражданство другого государства, считается таким, что изьявил намерение сменить гражданство и дал согласие на прекращение гражданства Украины.

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Среди прочего предлагается определить, что граждане Украины, которые на день вступления в силу Закона "О внесении изменений в Закон Украины "О гражданстве Украины" относительно реализации права изменить гражданство" имеют паспортные документы иностранных государств, обязаны в течение 6-месячного срока со дня вступления в силу настоящего закона осуществить мероприятия по прекращению иностранного гражданства и подать свои паспортные документы иностранных государств в уполномоченных органов Украины для осуществления этими органами в порядке, определяемом Кабинетом министров, мер по возврату паспортных документов иностранных государств в уполномоченных органов соответствующих иностранных государств.

Как сообщал УНИАН, 13 марта президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект о внесении изменений в закон о гражданстве, которым предлагается приостанавливать украинское гражданство лиц, имеющих гражданство другой страны (№ 6175).

"Законопроект касается решения вопроса с двойным гражданством. Этим законом будет установлено, что человек, добровольно получивший гражданство иностранного государства, будет считаться такой, что попадает под действие требования о прекращении украинского гражданства", - пояснил представитель президента в Верховной Раде Артур Герасимов.