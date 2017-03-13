Тимошенко "категорически" не считает газовые контракты 2009 года своей ошибкой

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко не считает подписание так называемых газовых контрактов в 2009 году, когда она была премьер-министром, ошибкой. Об этом она рассказала в интервью ТСН.

«Категорически нет», - ответила Тимошенко на вопрос журналиста, считает ли она тогдашние соглашения своей ошибкой

Что же касается цены газа, которая тогда составляла 450 долл за куб. м, Тимошенко заявила: «Это последствия очень глубинного забивания украинцев со стороны Януковича и всех его силовых структур. Этот контракт является рамочным, он не является императивным. Потому что он предполагает, что в конце каждого года нужно заключать отдельные договоренности. Второе, этот контракт не предусматривает императивного формульного подхода к формированию цены. В одном из пунктов написано что цена может формироваться и без формулы. Третий обман – цены 450 долларов на газ никогда не было, это одна составляющая формулы, которая ничего не значит. Цена на газ в 2009 году, составляла 232 доллара 98 центов».

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Кроме того, политик заявила, что газовый контракт 2009 года якобы не позволял Януковичу поднимать цену на «голубое» топливо еще выше.

"То есть Контракт тогда был подписан позволит Украине вернуть эти 30 миллиардов. Еще одна важная деталь – этот контракт не имеет никакого отношения к поставке газа украинцам. Этот газ был для крупных корпораций. А у нас есть свой газ 21 миллиард кубических метров", - сказала политик.

Напомним, Министерство предлагает на период с 1 августа по 1 октября 2017 года определить цену реализации газа для населения на уровне 4942 грн плюс НДС и тарифа на транспортировку и распределение, а на период с 1 октября 2017 года по 1 апреля 2018 года – установить новую цену на основе расчетов с учетом котировок на европейских газовых хабах.