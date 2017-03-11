Аброськин назначен заместителем главы Нацполиции
15:31, 11 марта 2017Политика
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Соответствующий приказ по представлению главы Национальной полиции Украины Сергея Князева подписал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
Вячеслав Аброськин стал заместителем главы Нацполіції / facebook.com/Vyacheslav.Abroskin
Как сообщает департамент коммуникации Национальной полиции Украины, 10 марта, Аваков подписал приказ о назначении генерала полиции третьего ранга Вячеслава Аброськина на должность заместителя главы начальника Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.
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Согласно сообщению, соответствующее представление о назначении внес председатель Нацполиции Князев.
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