Аброськин назначен заместителем главы Нацполиции

15:31, 11 марта 2017
Политика
3402 0

Соответствующий приказ по представлению главы Национальной полиции Украины Сергея Князева подписал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Вячеслав Аброськин стал заместителем главы Нацполіції / facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

Как сообщает департамент коммуникации Национальной полиции Украины, 10 марта, Аваков подписал приказ о назначении генерала полиции третьего ранга Вячеслава Аброськина на должность заместителя главы начальника Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

Читайте такжеУтешительный приз: Кабмин назначил Трояна заместителем Авакова

Согласно сообщению, соответствующее представление о назначении внес председатель Нацполиции Князев.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Аваков#Нацполиция#Аброськин