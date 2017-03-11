Аброськин назначен заместителем главы Нацполиции

Соответствующий приказ по представлению главы Национальной полиции Украины Сергея Князева подписал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Как сообщает департамент коммуникации Национальной полиции Украины, 10 марта, Аваков подписал приказ о назначении генерала полиции третьего ранга Вячеслава Аброськина на должность заместителя главы начальника Главного управления Национальной полиции в Донецкой области. Читайте такжеУтешительный приз: Кабмин назначил Трояна заместителем Авакова Согласно сообщению, соответствующее представление о назначении внес председатель Нацполиции Князев.

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