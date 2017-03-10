ГПУ сообщила о подозрении экс-директору ГП "Укртрансхимаммиак" Бондику
22:21, 10 марта 2017Политика
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Генеральная прокуратура Украины сообщила о подозрении бывшему директору государственного предприятия «Укртрансхимаммиак» Виктору Бондику.
Счета самого Бондика арестованы в Швейцарии / Фото УНИАН
Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook.
«ГПУ подозревает его в том, что в 2007-2016 годах он обернул средства госпредприятия в пользу Амстердамского торгового банка», - написал Луценко.
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По его словам, «ущерб предварительно составляют 2,3 млн долларов. Счета самого В.Бондика арестованы в Швейцарии».
Ранее УНИАН сообщал, что бывшему генеральному консулу Грузии в Одессе Теймуразу Нишнианидзе сообщено о подозрении в завладении государственными средствами в особо крупных размерах и в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем.
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