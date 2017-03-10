ГПУ сообщила о подозрении экс-директору ГП "Укртрансхимаммиак" Бондику

22:21, 10 марта 2017
Политика
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Генеральная прокуратура Украины сообщила о подозрении бывшему директору государственного предприятия «Укртрансхимаммиак» Виктору Бондику.

Фото УНИАН

Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook.

«ГПУ подозревает его в том, что в 2007-2016 годах он обернул средства госпредприятия в пользу Амстердамского торгового банка», - написал Луценко.

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По его словам, «ущерб предварительно составляют 2,3 млн долларов. Счета самого В.Бондика арестованы в Швейцарии».

Ранее УНИАН сообщал, что бывшему генеральному консулу Грузии в Одессе Теймуразу Нишнианидзе сообщено о подозрении в завладении государственными средствами в особо крупных размерах и в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем.

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Теги: #Генпрокуратура#Бондик