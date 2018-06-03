События недели: версия читателей УНИАН - Насиров долечится в камере, Украина судится с Россией в Гааге, а над дочкой "Сбербанка" сгустились тучи

Центральным событием в начале этой недели бесспорно стало продолжение цирка под названием "дело Насирова", проходившее под куполом Шевченковского суда. Кто пропустил: предыстория такова, что доблестное НАБУ решило внезапно нагрянуть к столь же внезапно приболевшему главе ГФС в Феофанию с обвинением в незаконной раздаче налоговых рассрочек фирмам беглого депутата Онищенко. Представление началось уже на входе – когда спецназ НАБУ в здание не впустил вахтер больницы, а продолжилось уже в палате, где лежащему в постели и с виду бездыханному "послеинфарктному" топ-налоговику детективы НАБУ зачитывали подозрение.

И вот, утром 4 марта стало известно, что никакого инфаркта не было – у 38-летнего Насирова медики института кардиологии, куда больного отвезли из больницы, диагностировали всего лишь банальную гипертонию, от которой страдает добрая треть взрослого населения страны. В заключении врачей было сухо отчеканено: "В неотложной помощи не нуждается". Потому уже вечером в субботу "тяжелобольного" и медленно говорящего Насирова в сопровождении десятков камер на носилках и под простынками занесли в битком набитый зал суда. Некоторые журналисты даже наивно испугались, а не помер ли тот - больной якобы не подавал признаков жизни и в общем выглядел жутковато. Впрочем, забегая наперед, - зря переживали.

Избрать меру пресечения для главы ГФС оказалось делом не из легких. Суд несколько раз переносили, и даже ложно минировали здание суда, адвокаты – а их, кстати, у Насирова с добрый десяток, - мастерски химичили с юридическими уловками типа отвода судей и переносами заседания, чтобы максимально затянуть дело. В итоге оказалось, что 3-суточный срок содержания под стражей истекает и обвиняемого могут отпустить восвояси, так как по воскресеньям нет дежурного судьи – вот все куда-то резко пропали. В итоге, суд, чем дальше, тем больше походил на цирк, и на это живо отреагировали соцсети, щедро разукрасив историю шутками и подколками. Впрочем, клоунаду вместо суда мы наблюдаем далеко не впервые, уже привыкли.

Тем временем, не скучно было и под зданием суда. Не поверившие в искренность патриотизма Насирова и в его привязанность к родной земле активисты и политики решили взять Шевченковский храм Фемиды в осаду и сторожить там Насирова до тех пор, пока ему не объявят меру пресечения. Мол, надоело наступать на старые грабли, потому проверять, сбежит ли «тяжелобольной» за бугор недопустимо – сколько таких случаев уже было. В итоге, там случился вполне приличный антикоррупционный митинг с неплохими лозунгами "Рома, вставай!" и "Насирушка, выходи!", где под прицелом камер в течение нескольких дней под разными предлогами пиарились все, кому не лень. Даже небезызвестный Мустафа Найем, как в старые добрые времена, звал всех митинговать (тут вспоминается сакраментальное российское – «Можем повторить»).

Насиров же, смекнув, что совсем умирать уже как-то не кстати, резко пришел в себя после медикаментозного сна и какой-то (непонятно какой) операции, а после, подкрепившись сырным бутербродом, гордо заявил в своем фейсбуке, что никакой он не симулянт, а патриот. Якобы так заработался на благо страны, что из-за нервов подкачало здоровье. Убегать он никуда не собирается, и как только наберется сил - на своих двух придет в суд, где "разгромит все надуманные обвинения". Кстати, на что в его обращении лично я обратил внимание, так это то, что Насиров призвал не делать из себя козла отпущения. К кому в такой ситуации он обратился – это вопрос. Впрочем, не отвлекаемся.

Уже 6 марта Лазарь наконец-то ожил, или, как поется, "встал и пошел". Больной поднялся с кровати, посидел в кресле судьи и даже сам сходил в туалет. Отмечу, судя по результатам нашего опроса, в болезнь Насирова поверили всего 3% читателей. Подавляющее большинство проголосовавших, как, уверен, и украинцев в общем, носилками-колясками уже не обманешь.

Окрепший Насиров лично принимал участие в кульминационном заседании с ночи на вторник. Он отверг все обвинения и уверил, что нарушений закона в случае с Онищенко никаких нет – якобы подобные налоговые рассрочки являются обычной процедурой. Также он опроверг наличие паспортов Венгрии и Великобритании, в чем его подозревало САП. По убеждению обвиняемого, НАБУ затеяло его преследование, чтобы показать "пример борьбы с коррупцией против высокопоставленных чиновников".

Но суд оказался неумолим и арестовал Насирова на 60 дней с возможностью залога в 100 миллионов гривен. Таких денег у честного налоговика не оказалось, и он отправился в Лукьяновское СИЗО коротать дни в четырехместной камере.

Будем надеяться, что это время он потратит с пользой - в раздумьях об улучшении налоговых условий в стране. Ведь самое обидное во всей этой истории – и, уверен, не только для меня – это даже не позорное зрелище подобного задержания и суда, а то, что кто-то еще надеется на детенизацию экономики в условиях, когда первого налоговика страны подозревают в махинациях с баснословными суммами. И это происходит в наши - "послемайданные" - времена.

Также на этой неделе наши читатели внимательно следили за началом крайне важного для Украины суда в Гааге. Президент Порошенко назвал это событие "историческим моментом". Суть в том, что после длительной и тщательной подготовки наше государство подало иск в Международный суд ООН, чтобы привлечь Кремль к ответственности за акты агрессии, терроризма и дискриминации на нашей территории.

В иске Украина утверждает, что РФ снабжает оружием террористов и дискриминирует украинцев и татар в Крыму, чем нарушает международные конвенции, под которыми стоит российская подпись. Также, прежде чем решать, кто прав, а кто виноват, украинская сторона просит суд срочно ввести временные меры, чтобы как можно скорее остановить безобразия россиян, пока будет слушаться дело. Прежде всего – перекрыть поставки оружия боевикам в ОРДЛО и восстановить работу Меджлиса на территории Крыма.

Собственно, именно с этого суд и начался. В течение четырех дней стороны выступали по очереди - Украина представила свои аргументы в понедельник и среду, Россия - во вторник и четверг.

В ответ на последовательные обоснования украинской стороны в необходимости утихомирить агрессора, россиянам ничего не осталось, кроме как по привычке врать и не краснеть. Оказывается, Крым "просто вернулся", в Украине "гражданская война", MH17 сбили с украинского "Бука", "Минск" тормозит Украина, а боевикам никто никак не помогает – они… добывают оружие в донецких шахтах.

Хорошо. Закроем глаза на массу фактов и доказательств. Во-первых, хочется напомнить всем страдающим от склероза, как кремлевский вождь на "киселев-ТВ" пафосно хвастался, как лично отдавал ЦУ по захвату Крыма, перевозке "легитимного" и пр. Во-вторых, это у кого мозгов хватит хранить оружие и боеприпасы в угольных шахтах? У горных гоблинов?

Удачно и кратко ситуацию охарактеризовал наш МИД – выступления России были пропитаны ложью, манипуляциями и страхом ответственности, а все в мире возвращается бумерангом. Хочется в это верить.

В МИД заявляют об уверенности в победе. Мол, мы не просим от суда ничего лишнего. Но соль в том, что этот иск уникален - впервые в истории одна страна обвиняет другую в финансировании терроризма. В этом плане мы, можно сказать, первооткрыватели, и из-за этого могут возникнуть непредвиденные трудности.

Потому сегодня можно с уверенностью сказать, что эта история затянется надолго, и нашим дипломатам придется хорошенько попотеть в преодолении российских уловок, чтобы выиграть дело. Просто игнорировать их нельзя.

Также читателей на этой неделе заинтересовала история с российским "Сбербанком", который якобы совсем обнаглел и обслуживает обладателей макулатуры, называемой "паспортами" "ЛНР" и "ДНР".

Одним из первых возмутился такой новости Арсен Аваков, как всегда сдержанно в своем фейсбуке послав банковское учреждение "на*** с пляжа" – наслаждаться "финансовым раем" в самих банановых республиках. В ответ на поднявшуюся шумиху в украинской дочке "Сбербанка" заверили, что это все клевета, никаких "левых" паспортов на территории нашей страны не принимают и работают строго в рамках украинских законов, при этом не уточнив, где, по их мнению, границы этой самой территории.

В итоге Нацбанк строго пригрозил банку санкциями в случае подтверждения подобных вопиющих фактов. (Видимо, других причин вводить санкции у нас нет. Российский госбанк спустя три года после начала российской же агрессии против Украины – аннексии Крыма, войны на Донбассе, тысяч жертв и миллионов переселенцев – продолжает прекрасно себя чувствовать в нашей стране, пока другие финучреждения вылетают с рынка пачками в рамках "чистки").

Сегодня же масла в огонь подлили и блокадчики угля с Донбасса. Они решили влезть и сюда и выдвинули ультиматум – если банк не закроют власти, они будут "закрывать" каждый отдельных офис во всех регионах. Пока поводов не верить в серьезность их намерений нет, потому это, уж извините…

В то же время, читателей мало заинтересовало известие о том, что Украина и МВФ наконец-то согласовали меморандум о выполнении программы реформ, результатом чего, очевидно, станет очередной долларовый транш для поддержки наших штанов, говоря откровенно. Сам текст меморандума пока прячут, но известно, что среди ключевых требований кредитора - крайне болезненные пенсионная реформа и введение рынка земли, которого как бы и нет, но он как бы и есть. Также МВФ требует от нас реформы банковской системы – здесь якобы слишком высокая доля государства, особенно после недавних событий с "ПриватБанком". Каким образом, кто и когда это все будет выполнять, умалчивается. Кстати, как и чей счет тоже.

Хороших нам всем новостей!

Тарас Сидоржевский, заместитель главного редактора веб-проектов УНИАН