"Встал и пошел": активисты показали, как Насиров поднялся с кровати-каталки (видео)

Он самостоятельно сходил в туалет, несмотря на то, что у него было тяжелое состояние.

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"Рома встал и пошел! И это практически с инфарктом!" - говорится в подписи к видео, которое обнародовал на своей странице в Facebook Автомайдан.

ВНИМАНИЕ! На видео присутствует ненормативная лексика!

Ранее журналисты показали, как отстраненный глава ГФС Роман Насиров ходит по залу суда и даже занял кресло судьи.

Напомним, Соломенский районный суд Киева продолжает рассмотрение дела отстраненного от выполнения полномочий председателя Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова.