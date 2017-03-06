"Встал и пошел": активисты показали, как Насиров поднялся с кровати-каталки (видео)
11:47, 06 марта 2017Политика
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Активисты обнародовали видео с отстраненным главой ГФС Романом Насировым, у которого ранее врачи диагностировали инфаркт миокарда.
Насиров встал / Скриншот
Он самостоятельно сходил в туалет, несмотря на то, что у него было тяжелое состояние.
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"Рома встал и пошел! И это практически с инфарктом!" - говорится в подписи к видео, которое обнародовал на своей странице в Facebook Автомайдан.
ВНИМАНИЕ! На видео присутствует ненормативная лексика!
Ранее журналисты показали, как отстраненный глава ГФС Роман Насиров ходит по залу суда и даже занял кресло судьи.
Напомним, Соломенский районный суд Киева продолжает рассмотрение дела отстраненного от выполнения полномочий председателя Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова.
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