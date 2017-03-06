Как вы относитесь к ситуации с Насировым? – опрос УНИАН

Как сообщал УНИАН, вечером 2 марта 2017 года прокуроры НАБУ и САП вручили председателю Фискальной службы Роману Насирову подозрении в совершении действий, которые нанесли государству ущерб на сумму 2 млрд грн. Сам Насиров в этот момент находился в ведомственной больнице "Феофания", как тогда сказали, с инфарктом.

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В субботу вечером, 4 марта, суд все же взялся за рассмотрение дела относительно избрания меры пресечения председателю ДФС, однако решение принять не успел. Насиров при этом все время находился в лежачем положении в помещении суда.

Вечером 5 марта, когда истекало время задержания чиновника для избрания меры пресечения, под зданием Соломенского суда Киева, где рассматривалось дело, собрались общественные активисты и неравнодушные граждане, чтобы помешать Насирову сбежать из суда.

Утром 6 марта заседание суда по делу Насирова продовжилось.